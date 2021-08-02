  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/08/2021 14:53

【匯控績後】大摩：匯控受惠回撥季績勝預期，評級「與大市同步」

　　《經濟通通訊社２日專訊》摩根士丹利發表研究報告指，匯豐控股（００００５）第二季業
績表現強勁，第二季經調整除稅前盈利錄得５６億美元，高於預期，主要受預期信貸損失錄得撥
回所帶動，而末期業績亦有可能錄得撥回，即反映本財年的盈利或有上行空間，而在撥備前水平
方面，公司業績表現符合預期，而全年度的指引亦沒有更改，予目標價４６港元，評級為「與大
市同步」。
　　大摩表示，匯控第二季收入符合市場預期，顯示出第二季的凈利息收入穩定，期內貸款錄得
增長亦有望持續復甦，儘管第二季銀行凈利息收入錄得６６億美元，較去年第二季低，但按季表
現保持穩定，亦稍高於預期。
　　大摩續指，公司的資本維持充沛，預期公司全年派息約２４美仙，預期２０２２年及
２０２３年的派息比率分別為４７％及５０％，料於２０２２年斥資２０億美元進行股份回購。
（ｂｎ）
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

etnet TV頻道現已登場，多元化財經及消閒影片輪流送上！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
市場動向02/08/2021
世界500強出爐 恒大位列122名
專訪02/08/2021
【專訪】陶冬：政治局會議不改大方向　料加強財政支持減緩放水
財經熱話02/08/2021
小鵬汽車銷售數據理想急升　新能源車板塊再起動
財經熱話02/08/2021
匯控落實派息　市場趁消息出貨　午後股價升幅收窄
財經熱話02/08/2021
【生發發再發】無懼印花稅上調　續憧憬中資股來港　惟專家潑冷水
財經熱話02/08/2021
美國設限憧憬中企湧港上市　增加股票印花稅消息淡化　港交所破位而上
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

全城狂賀港隊運動員東奧創佳績！【etnet Bonus】賞你Decathlon電子禮品卡

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞姆明縮骨遮

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金