【匯控績後】大摩：匯控受惠回撥季績勝預期，評級「與大市同步」

《經濟通通訊社２日專訊》摩根士丹利發表研究報告指，匯豐控股（００００５）第二季業

績表現強勁，第二季經調整除稅前盈利錄得５６億美元，高於預期，主要受預期信貸損失錄得撥

回所帶動，而末期業績亦有可能錄得撥回，即反映本財年的盈利或有上行空間，而在撥備前水平

方面，公司業績表現符合預期，而全年度的指引亦沒有更改，予目標價４６港元，評級為「與大

市同步」。

大摩表示，匯控第二季收入符合市場預期，顯示出第二季的凈利息收入穩定，期內貸款錄得

增長亦有望持續復甦，儘管第二季銀行凈利息收入錄得６６億美元，較去年第二季低，但按季表

現保持穩定，亦稍高於預期。

大摩續指，公司的資本維持充沛，預期公司全年派息約２４美仙，預期２０２２年及

２０２３年的派息比率分別為４７％及５０％，料於２０２２年斥資２０億美元進行股份回購。

（ｂｎ）



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