《牛熊志選－陳其志》資金流入部署騰訊認購證及牛證好倉

《牛熊志選》恆指上周顯著下挫，曾經跌穿２５０００點關口，雖然上周四（２９日）展開

技術反彈，惟並未扭轉偏淡的短期技術走勢，短線料沿著５天線在２６０００點關口附近反覆整

固。恆指牛熊證資金流情況，截至上周四過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約５﹒６５億元資

金淨流入，顯示有資金流入好倉，恆指熊證則累計約２﹒４億元資金淨流出，顯示有淡倉資金套

現。街貨分布方面，截至上周四，恆指牛證街貨主要在收回價２４５００點至２４７９９點之間

，累計相當約１９８７張期指合約；熊證街貨主要在收回價２７２００點至２７４９９點之間累

計了相當約８９４張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍上升，恆生指數的３個月場外期權

的引伸波幅上升２﹒６個波幅點至１９﹒７％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅上升

２﹒７個波幅點至２１﹒１％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅上升０﹒８個波幅點至２２﹒３％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升３﹒０個波幅點至

２９﹒６％；騰訊（００７００）的引伸波幅上升９﹒７個波幅點至３６﹒４％；中石油

（００８５７）的引伸波幅上升１﹒４個波幅點至３４﹒４％；中海油（００８８３）的引伸波

幅上升１﹒７個波幅點至３３﹒５％；建行（００９３９）的引伸波幅上升２﹒２個波幅點至

１９﹒０％；友邦（０１２９９）的引伸波幅上升１﹒２個波幅點至２４﹒９％；工行

（０１３９８）的引伸波幅上升２﹒０個波幅點至１８﹒８％；平保（０２３１８）的引伸波幅

上升１﹒２個波幅點至２５﹒１％；南中（０２８２２）的引伸波幅上升１﹒９個波幅點至

２３﹒５％。

輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，騰訊的相關認購證及牛證合共錄得約２﹒９億元

資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的騰訊認購證為行使

價約５６６元至６０８元附近的中期價外條款，實際槓桿約６﹒３倍至９﹒２倍；牛證方面，資

金留意收回價３６０元至４４０元之間的較貼價條款，收回距離約８﹒１％至２４﹒８％，槓桿

約３﹒７倍至１０﹒２倍。另外，美團（０３６９０）相關認購證及牛證期內錄得約１﹒２１億

元資金淨流入部署，資金留意行使價２６０元至３２５元附近的中長期及長期價外條款，實際槓

桿約５﹒３倍至６﹒９倍；牛證方面，資金留意收回價１８５元至２００元之間的較貼價條款，

收回距離約７﹒０％至１３﹒９％，槓桿約６﹒０倍至１１﹒９倍。

至於看淡資金流方面，期內京東（０９６１８）的相關認沽證及熊證合共錄得約

２２４０﹒０萬元資金淨流入部署。京東認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約２４５元至

２７８元附近的中期價外條款，實際槓桿約３﹒２倍至４﹒５倍；熊證方面，資金主要留意收回

價３００元至３２０元附近的條款，收回距離約８﹒５％至１５﹒７％，槓桿約５﹒５倍至

９﹒５倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



＊ 筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益

註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前

應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

