《運籌帷幄－梁業豪》風高浪急看市回升？９月１４日舉行網上講座

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為０％和１７﹒５％，局

勢則均尚屬顯著向淡。隨著７月份場外股票期權到期，理論上，除非出現新重大利淡消息，淡友

大戶沒有將港股大市推至顯著更低的水平的理由。正路而言，即使後市需要再跌，他們亦會任由

市況反彈，吸引新一批好友入市博反彈，為他們提供更多殺戳對象。早前的跌市實在來得太急，

累積跌幅亦太大，容易引來明顯的反彈。事實上，於波幅急升的情況下，大上大落的市況是很常

見的。

只有於市場內的買盤明顯急增，港股又呈現「一浪高於一浪」的情況下，我們才可以大膽假

設短期跌浪已經結束，然後觀察短期新升浪最終能否演變成為中期新升浪。

疫情關係，過往半年一次的投資研討會今年並沒有舉行。港股變得風高浪急，筆者決定於９

月１４日（周二）晚主講網上投資講座，內容主要為分析大市的最新形勢，為中線投資作好圖利

部署，和與大家分享自己的投資心得。有興趣出席者，請即

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《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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