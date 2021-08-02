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02/08/2021 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》風高浪急看市回升？９月１４日舉行網上講座

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為０％和１７﹒５％，局
勢則均尚屬顯著向淡。隨著７月份場外股票期權到期，理論上，除非出現新重大利淡消息，淡友
大戶沒有將港股大市推至顯著更低的水平的理由。正路而言，即使後市需要再跌，他們亦會任由
市況反彈，吸引新一批好友入市博反彈，為他們提供更多殺戳對象。早前的跌市實在來得太急，
累積跌幅亦太大，容易引來明顯的反彈。事實上，於波幅急升的情況下，大上大落的市況是很常
見的。
　　只有於市場內的買盤明顯急增，港股又呈現「一浪高於一浪」的情況下，我們才可以大膽假
設短期跌浪已經結束，然後觀察短期新升浪最終能否演變成為中期新升浪。
　　疫情關係，過往半年一次的投資研討會今年並沒有舉行。港股變得風高浪急，筆者決定於９
月１４日（周二）晚主講網上投資講座，內容主要為分析大市的最新形勢，為中線投資作好圖利
部署，和與大家分享自己的投資心得。有興趣出席者，請即
ＷｈａｔｓＡｐｐ＋８５２　６６２１９７２８查詢詳情，及早留座！
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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