《一周攻略－周進略》港股大上大落之後，波幅有望收窄

《一周攻略》這一段日子，港股回復了原來的模樣，多年來的格局未變，依然是「先天下之

憂而憂」，跟跌不跟升，跌多升少。事實上，所謂「有波幅無升幅」，早已不是今天才有的事，

而是過去１０多年，港股股民早已存在的共識。



＊港美方向幅度宜細心比較＊



當然，重要的是，究竟何以有此現象。不難發現，港股上落市為主，不是說任何時間都如此

，換言之，如果全球市場有明顯趨勢，其實港股大致上仍是跟隨的，例如金融海嘯的跌勢，隨後

出現量寬政策帶來的升勢，基本上都是跟得頗足的。只不過，方向以外，如果以幅度看，則明顯

有個差距。可不是嗎？就以上述兩大事年看，金融海嘯原則上對於美國經濟影響更深，但最終港

股的跌勢不遑多讓；相反，量寬之下，美股連續多年的創新高，港股顯然是跟不上了。

以此觀之，關鍵其實不是好消息或壞消息本身，而是當中的政策力度，是否直接受惠或打擊

。基於此，表面看，金融海嘯時，受打擊原則上較少，理應港股跌得少過美股，但公道點說，不

應忘記，萬一全球經濟有系統性風險，以當時前無古人的方向出現，則香港作為國際金融中心之

餘，亦是小型開放經濟體，所受打擊的確未必少。另一邊廂，金融海嘯後的量寬環境，雖說香港

有聯繫匯率，港美兩地的貨幣政策不能偏離太多，以免影響匯率穩定，但實體上，美國貨幣政策

的刺激力度，明顯高於香港，而在可見將來，這一點亦肯定繼續，故此，以額外資金爭相追逐相

對有限資產的前提看，港股升幅不及美股，亦是人之常情。



＊上落格局依然，按計止損止賺＊



誠然，不少人若要再深入研究，可能是港股與美股的成分股比重。事實上，這一點可能亦是

大家最關注的，指數的更替和汰弱留強，對於長期捧場客有很大意義。正如過去１０多年所見，

美股以新經濟科技股為主，相關股份亦陸續加入指數，相比之下，港股這方面較慢，自然影響到

投資表現。

無論如何，上述格局看來不容易在短期內改變，則投資者要有心理準備，港股近日大上大落

，一方面是與過去上落市相當一致，但另一方面，亦可以看出，美股即使擺脫變種病毒的疫情影

響，甚至通脹加息退市縮表等亦陸續消化，但港股仍然可以無甚起色。如此一來，萬一真的是有

套牢的投資者，更要把握時機，不要心存僥倖，反而應該切實執行風險管理的計劃，應該依計止

損止賺的，不要隨便因為一時心軟或情緒波動而改變。



＊追漲殺跌錯方向，呆坐靜待未必好＊



短期而言，港股恆指在上周兩度下挫逾千點，然後反彈近八百，隨後再跌五百，相信即市波

幅有望在來來回回中收窄，這一點對於近日追漲殺跌者而言，一樣要留意風險，包括衍生工具的

時間值和引伸波幅等，不可不慎，萬一看錯方向，呆坐靜待佳音未必是可行辦法。

《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）



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