《套期保值－蕭猷華》港股８月何去何從？

《套期保值》港股上周五（３０日）未能延續反彈勢頭，恆指最多跌６７９點，低見２５６

３６點，下午交易時段跌幅逐漸收窄，最後收報２５９６１點，下跌３５４點。中央政治局上周

五召開會議，由國家主席習近平主持，會議認為，當前疫情持續轉變，外部環境複雜，要造好下

半年經濟工作，貨幣政策要保持合理充裕、強化科技創新和產業鏈供應穩定、支持新能源汽車加

快發展；同時亦要完善企業境外上市制度、堅持穩房價、落實三孩正策等。會議強調，要保持經

濟增增長在合理區間，人民銀行連續兩日在市場投放３００億元逆回購，預期下半年有機會降存

款準備金。



中港股市與美股近日走勢各異，美股一直創新高，港股卻一直沉底，上證指數更跌穿

３４００點水平，表面上呈現「美強中弱」，實情是美股高處不勝寒，通脹高企，靠「放水」支

持股市，已經形成泡沫。另一方面，內地保持貨幣政策穩定，除了不搞大水猛灌，亦設法優化內

循環，整治企業的不合理經營，加強監管保持發展走向正軌，完善境外上市監管制度。美股現正

處於歷史高峰，泡沫隨時爆破；相反中港股市經過大調整後，估值已經便宜，當美股大跌之時，

不排除吸引資金回流中港市場。



筆者認為恆指上周二（２７日）的低位２４７４８點見底機會大，恆指技術型態上已呈現「

早晨之星」，因為上周二下跌超過１２００點，出現大陰燭，上周三（２８日）出了「十字星

」，顯示好淡角力，（２９日）裂口高開，除了接近全日高位收市之外，收市價更高於上周二的

高位。筆者上周三在本欄以「恆指嚴重超買，料短期見底」為題，建議投資者若持有優質股票，

千萬不要急於拋售。當然，這一刻市場信心未完全恢復，短期仍會震盪，不過預料港股８月向上

機會大，恆指支持位在２５２００點，預期上望２７２００點。

《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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