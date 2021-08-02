【企業盈喜】ＪＳ環球生活（１６９１）料中期多賺逾９成

《經濟通通訊社２日專訊》ＪＳ環球生活（０１６９１）公布，集團綜合盈利預期截至２０

２１年６月３０日止六個月將不少於２﹒０５億美元，較去年同期的１﹒０７億美元多賺９２％

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集團指，增幅主要來自北美和歐洲市場於２０２１年上半年增長強勁，另外亦有關提高了管

理效率和供應鏈協同。（ｌｃ）

