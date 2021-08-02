【生發發再發】無懼印花稅上調，續憧憬中資股來港，惟專家潑冷水

《經濟通通訊社助理財經編輯梁凱菱２日報道》踏入８月，股票印花稅上調３０％正式生效

，惟適逢美國證券交易委員會已下令暫停處理中資企業的招股上市申請，市場重新燃起對中概股

回流港股的憧憬。港交所（００３８８）早段一度升近４％，盤中高見５１４元，且日中未曾倒

跌，比大市還要強，暫錄近３億元資金淨主動買入，位於現貨主板市場上五甲之內。不過，專家

卻潑冷水，籲市場勿對中資股回流存有過大憧憬，料短線於５２０元水平已有較大阻力。



＊憧憬中概股回流救印花稅上調陰霾＊



還記得大約半年前、２月２４日，即財政預算案公布當日，財爺宣布上調股票印花稅３０％

、由０﹒１％調高至０﹒１３％，一度拖累港交所單日急插１２％，由前一天收市價５５３﹒５

４元，最多大瀉６８﹒４元；港交所隨後展開了長達四個月的橫行走勢。

不過，及至上月初的滴滴風波，市場已重新憧憬更多中概股回流香港上市，帶領港交所突破

５００元大關，更一度高見５４４元的５個月高位。

據統計顯示，中資企業年初至今到美國上市的集資規模已達１２８億美元，折合約９９５億

港元。對比港交所同期的２１０４億元新股集資額，中資企業赴美上市集資額約為４７％，如成

功回流的話，集資規模實不容小覷，而市場憧憬非無道理。

時至今日，上調股票印花稅正式生效，而中概股回流消息猶在。美國證交會最新已發表聲明

，指已暫停處理中資企業的招股上市申請，直至企業披露更多訊息，否則無法在美國上市。美國

要求披露的額外訊息，包括必須確保欲赴美上市中資公司，在必要情況下已經獲得內地當局就其

在美國上市的許可，並容許美國監管機構於３年內審查企業審計紀錄。美方未落閘，中方亦如是

。中證監回應指，兩地應就中概股監管問題加強溝通，又強調一直對企業的上市選擇地點持開放

態度。



＊近３億資金早段大舉掃港所，即市支持位推高至５０８元＊



既然如此，為何港交所仍領軍造好？巧合地，有傳網易（０９９９９）旗下網易雲音樂已通

過港交所上市聆訊，料計劃集資約１０億美元，折合約７７億港元。而中概汽車三雄之一理想汽

車（美股：ＬＩ）上周亦已通過上市聆訊，最多籌１５億美元，折合約１１７億港元。

另外，有Ａ股「醫美茅台」之稱的內地醫學美容龍頭企業愛美客（深：３００８９６）上周

已上載初步招股文件；錢大媽、以及曾獲阿里巴巴（０９９８８）旗下螞蟻集團投資的內地智能

售貨機公司友寶亦有傳將來港上市。

雖然這些並非新鮮事，仍能吸引資金追入港交所。截至今早１１時２０分，據《經濟通ＨＶ

２報價系統》，港交所獲２﹒９６億元資金淨主動買入，為現貨主板市場上，資金淨主動買入第

四大個股。主動買沽比率達６１：３９，意味配合股價升勢；非散戶、即單宗交易成交金額達１

００萬或以上的主動買沽比率更達６６：３４，反映非散戶更積極入市，屬利好現象。不論資金

掃貨規模或兩個比率，均較過去五個交易日的平均數理想。

由於資金掃貨積極，日中低位５００﹒５元已可視為即市支持位；而根據《經濟通ＨＶ２報

價系統》的資金流向統計數字，大戶買家已將即市防線進一步推高至５０８元。



＊溫傑：中資股回流憧憬過早、港股近日大成交非常態＊



花旗最新輕微上調對港交所的目標價，由５６０元看高至５７３元，與現價５１２﹒５元比

，仍有近１２％潛在升幅，評級維持「增持」。

不過，光大新鴻基財富管理策略師溫傑對港交所的看法較為審慎，其今日在《經濟通》早上

財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》表示，市場對中資股回流的憧憬或過大且過早

！

除了新股上市外，港股成交亦是一大影響港交所股價的因素。據《經濟通ＨＶ２報價系統》

的統計數字，大市過去五個交易日平均成交額高達２７０８億。不過，溫傑相信，港股近日成交

增加非常態，估計未能支持５００元以上的港交所，料５２０元水平已有較大阻力，宜待股價回

落至４５０元才考慮吸納。

