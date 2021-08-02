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02/08/2021 10:22

【企業盈警】永勤（８２７５）料季度盈利減少到１０萬至２０萬元

　　《經濟通通訊社２日專訊》永勤集團（０８２７５）截至６月底止三個月之未經審核綜合管
理帳目，預期期內純利介乎約１０萬元至２０萬元，而上年同期純利紉３０萬元。董事會認為，
純利減少乃主要歸因於（ｉ）車輛支出、顧問費及員工成本上漲，令行政開支增加；及（ｉｉ）
由於港府設立防疫抗疫基金項下保就業計劃的補助終止，令其他收入減少。
　　該公司預期８月５日刊發業績。（ｅｃ）

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