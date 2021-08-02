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即市新聞

02/08/2021 16:31

《盤後部署》港股反彈並曾試２６３００遇阻，料後市續該關整固

　　《經濟通通訊社２日專訊》正式踏入八月業績期，今日市場氣氛有轉好情況。港股今早高開
９３點２６０５４點，隨後雖低見２５７４３點，惟內房升勢強勁帶動恆指及後現Ｖ彈重上二萬
六水平。港股今日收升２７４點或升１﹒０６％報２６２３５點，主板成交１６６９﹒４８億元
。國企指數報９３３６，升１０３點或升１﹒１２％。恆生科技指數報６７９６，升１５點或升
０﹒２３％。
　　Ａ場方面亦向好，上證綜合指數報３４６４，升６６點或升１﹒９７％，成交６５７８﹒８
６億元人民幣；深證成份指數報１４７９８，升３２４點或升２﹒２５％，成交８５４９﹒４０
億元人民幣。
　　重磅股方面，美證監會停辦中國公司ＩＰＯ申請，港交所（００３８８）揚升４﹒３３％報
５１７﹒５元；匯控（００００５）中期除稅前盈利５０﹒６億美元，按年升３﹒６５倍，按季
跌１２﹒４％。經調整除稅前盈利５５﹒６億元，按年升１﹒１５倍，該股今日收升０﹒９３％
，報４３﹒４５元；而恆生（０００１１）中期少賺４％，惟增派息今日收升０﹒６％，報１５
０元。

＊料恆指於２６３００有較大阻力＊

　　港股今日成功展現升勢重上二萬六關，多隻內房股領跑大市。港股於上周二（２７日）大跌
至２４７４８點現支持，暫相信大市跌穿該水平機會較微。然而恆指今日雖能上揚近３００點收
市，但日內高位仍未能突破２６３００點位置，可見該水平阻力較大，預恆指本周將於二萬五關
至二萬六關口整固。值得留意的是，阿里巴巴（０９９８８）將於明日公布業績，據了解，市場
料其首季淨利介乎３６４億至約４２２億人民幣，可留意明日公布數據是否能較預期理想，或致
阿里股價有所突破。惟監管風波仍持續，相信仍會困擾科網股前景，投資者需較為謹慎。（ｊｃ

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