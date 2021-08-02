【東京奧運】再多２７宗與奧運相關確診，累計有關個案２７６宗

《經濟通通訊社２日專訊》日本東京奧組委公布，再新增１７宗與奧運相關人士確診新型肺
炎的病例，包括一名運動員，自７月至今累計２７６名與奧運相關人士對新冠病毒檢測結果呈陽
性。日本連續四日增逾萬宗確診個案，日本當局表示，病例的激增不會影響奧運，但有專家警告
稱，如果不採取措施控制變種病毒Ｄｅｌｔａ的傳播，東京的醫療系統將很快不堪重負，另外，
目前不足３０％的日本民眾已完成兩劑疫苗接種。（ｐｓ）
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