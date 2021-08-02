《台股攻略－黃振宇》台股今日強勢反彈，站上１７５００點關口

《台股攻略》外圍股市反彈，刺激台股今日（２日）顯著上揚，紅盤高收，加權指數今早以

１７２５７點開市。電子、金融及傳產股今日全面上升，將指數推升超過２００點，最終以全日

最高位１７５０３點收市，惟成交金額縮減至新台幣４３６０億元，台股站上１７５００點關口

，走勢偏強。

電子股今日全面反彈，成交量佔大市成交達５０％。上星期收跌的台積電及鴻海今日亦反彈

，分別收新台幣５９０元及新台幣１１３元。聯發科及日月光投控走勢強勁，分別收新台幣

９３４元及新台幣１２２﹒５０元。上星期升勢凌厲的聯電今日則跌０﹒５％，收新台幣

５７﹒５０元。驅動ＩＣ板塊相關股份今日成為大市焦點，聯詠收新台幣５４１元，天鈺開市不

久升至漲停，收新台幣３０８元，而敦泰及矽創股價則分別升１﹒３％及３﹒８％。航運股股價

今日震盪劇烈，午市過後轉勢向上，其中長榮收報新台幣１４１﹒５０元，陽明收新台幣１２０

元，萬海收新台幣２３２元，金融股今日亦為大市貢獻不少升幅。

雖然台股再度反彈，但外圍地緣政治因素料對台股走勢造成影響，投資者不容忽視相關風險

。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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