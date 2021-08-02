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即市新聞

02/08/2021 10:08

《窩輪豪情－梁業豪》前跌浪底支持不容有失

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（一星期至一個月）表現最強者為原材料業、
公用事業與非必需性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現
為中芯國際（００９８１）、吉利汽車（００１７５）與比亞迪股份（０１２１１），可用作買
入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考
的股票，則宜首選百威亞太（０１８７６）、金沙中國（０１９２８）與華潤啤酒
（００２９１）。
　　再者，現時超短線（即巿至一星期）表現最強者為原材料業、公用事業與工業。此外，恆生
綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中芯國際、吉利汽車與比亞迪股份，
可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利
時應參考的股票，則宜首選百威亞太、華潤啤酒與龍湖集團（００９６０）。
　　港股開市後表現並不理想，理應高開，卻見恆指於２６０８９前升勢受阻，未能到達合理水
平２６４４８。大市的沽壓依然很大，有待消化。現時投資者應觀察的，為即市「一浪高於一浪
」的回升勢頭能否維持；最重要的，為前跌浪底支持不容有失。持有指數牛證圖利者，須緊記將
止蝕位╱止賺位分段上移，以防淡勢再現。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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