《談國論企－黎偉成》中央要完善，企業境外上市監管制度

《談國論企》中共中央政治局於２０２１年７月３０日召開的會議，分析研究當前經濟形勢

和部署下半年經濟工作時，指出的要「完善企業境外上市監管制度」，即使只是簡簡單單一句，

但引起境內外廣泛和高度關注。此不僅為中國具結構性金融其中重要防火牆，更可確保政治經濟

的應有穩定性。相信中國證監會會聯同國務院各相關部委，迅速全面健全的企業境外招股上市審

批及上市後的監管法制，同樣重要是要完善企業境內上市及監管，內與外同步以達中央政策性要

求和目標。



＊須嚴防美對紐約上市中企惡探中國商情而攬炒＊



會議由中共中央總書記習近平主持，所論所決之議，相當全面和深入，而廣為關注的「完善

企業境外上市監管制度」，乃「要防範化解重點領域風險」的兩個風險的其中一個，另一個是

「落實地方黨政主要領導負責的財政金融風險處置機制」，而我要談論的，當然是企業上市監管

。

先論（甲）中共中央政治局所指出要完善企業境外上市監管制度，有十分重大的現實意義和

需要：（一）能夠在境外招股上市的公司企業，肯定規模巨大的集團，對中國經濟、金融，尤其

是所經營的業務，在政治政策上，有相當重大影響。此因拜登至今尚沿混世魔王特朗普攬炒中國

的惡思劣行，既然在政治、經貿、科技和對企業、人員的全面打壓，都未竟惡效，由是近期也就

專攻特別是以證券為主的金融，顯然是最新詭策之所在，為中國要防美「不仁」最新重點之所在

。

此使（二）中共中央政治局要完善中企境外上市監管制度，理由為美國監理當局、美國的投

資者及機構可以利用當地的法規，千方百計地從在美上市的中企在中國營運的資料、數據甚至很

敏感的內容，故中國此舉很及時、很重要，否則會被美帝利用相關的「漏洞」，利用在美上市的

中企「法規」，而探取、強奪中國的的敏感和重要的國情，有針對性地強化對華的仇視性攻擊。

由是（三）國家互聯網信息辦公室於７月１０日發布《網絡安全審查辦法（修訂草案徵求意

見稿）》（下稱《徵求意見》），重點把中國證監會新增為國家網絡安全審查工作機制管理機構

成員，並針對境外上市企業尤其是互聯網平台而進一步收緊網絡安全的審查，強調「國外上市後

關鍵信息基礎設施，核心數據、重要數據或大量個人信息被國外政府影響、控制、惡意利用的風

險」，乃及時和必需之舉。是為中國力防美打信息網絡戰攬炒的其中重大政策和措施。

要（四）強化企業境外上市公司，中國證監會當然扮演十分重要的角色，但國家網絡安全審

查工作機制管理機構成員，所涉者有：國家網信辦、國家發改委、工信部、國安部、財政部、商

務部、央行、國家市場監管總局、國家廣播電視總局、國家保密局、國家密碼管理局等，是之為

「固內」的機構群體，惹人注目的當然是此中包括國安部、國家保密局、國家密碼管理局等，都

是確保網絡信息安全的機構。



＊強化滬深招股及上市公司監管同樣重要＊



要指出者，為（乙）要防外患同樣重要之處，為「固內」。中國首先要做到的是要證監會，

強化對在滬深兩市的上市公司監管，特別是公司上市的審查、審批，做法當然是及時檢討現行的

境內、境外上市中概等股份的監管措施。境外上市公司之監管肯定十分重要，境內上市公司亦不

可稍一輕率，因以美國為主的國際基金可以通過境外合資格投資者ＱＦＩＩ，在華投資，對相關

公司企業的直接了解，可能更為深入。

由「固內」的監管政策取得預期強烈良性成效，才可以合理和依法的讓中企在境內通過招股

上市等途徑集資。

正正如此（丙）市場有傳美國證監考慮停止中企於紐約招股上市審批，甚至不容其他股票融

資等，消息雖未經證實，卻為不可稍一忽視的困擾。尤其是以美國為主的外資基金，在香港以至

滬深等市頻頻沽貨，當屬壞象也。

須防美國猛打金融戰，特別是通過上市非上市公司作信息網絡戰，以攬炒中國。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

