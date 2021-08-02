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即市新聞

02/08/2021 09:25

《中資異動》比亞迪開升近４％，上半年造車業利潤同比增逾４５％

　　《經濟通通訊社２日專訊》比亞迪（０１２１１）開升３﹒７７％，報２４８元，以現價計
，該股暫連升４日，累計升幅２１﹒５７％。該股成交約４２萬股，涉資１﹒０３億元。
　　中國汽車工業協會整理的國家統計局公布的數據顯示，今年上半年，汽車製造業實現利潤同
比總體保持較快增長勢頭，增速比１至５月有所回落。
　　２０２１年上半年，汽車製造業累計實現利潤２８７６﹒８億元人民幣，同比增長４５﹒２
％，佔規模以上工業企業實現利潤總額的比重為６﹒８％。
　　車股造好，吉利（００１７５）升２﹒１２％，報２６﹒５元；恆大汽車（００７０８）升
３﹒３６％，報１２﹒９２元；長汽（０２３３３）升１﹒４７％，報３７﹒９元。
　　現時，恆生指數報２６０５４，升９３點或升０﹒３６％，主板成交３８﹒８７億元。國企
指數報９２５８，升２５點或升０﹒２７％。恆生科技指數報６７９１，升１０點或升０﹒１５
％。
　　即月期指新報２５９０６，升９點，低水１４９點。即月國指期貨報９２２３，升８點，低
水３５點。即月科指期貨新報６７８７，跌１８點，低水８點。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪　（０１２１１）　　２４８﹒００元　　　升３﹒７７％
　　吉利　　（００１７５）　　　２６﹒５０元　　　升２﹒１２％
　　五菱　　（００３０５）　　　　１﹒６５元　　　升１﹒８５％
　　恆大汽車（００７０８）　　　１２﹒９２元　　　升３﹒３６％
　　廣汽　　（０２２３８）　　　　６﹒８０元　　　升１﹒１９％
　　長汽　　（０２３３３）　　　３７﹒９０元　　　升１﹒４７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｐｌ）

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