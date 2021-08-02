《中資異動》比亞迪開升近４％，上半年造車業利潤同比增逾４５％

《經濟通通訊社２日專訊》比亞迪（０１２１１）開升３﹒７７％，報２４８元，以現價計

，該股暫連升４日，累計升幅２１﹒５７％。該股成交約４２萬股，涉資１﹒０３億元。

中國汽車工業協會整理的國家統計局公布的數據顯示，今年上半年，汽車製造業實現利潤同

比總體保持較快增長勢頭，增速比１至５月有所回落。

２０２１年上半年，汽車製造業累計實現利潤２８７６﹒８億元人民幣，同比增長４５﹒２

％，佔規模以上工業企業實現利潤總額的比重為６﹒８％。

車股造好，吉利（００１７５）升２﹒１２％，報２６﹒５元；恆大汽車（００７０８）升

３﹒３６％，報１２﹒９２元；長汽（０２３３３）升１﹒４７％，報３７﹒９元。

現時，恆生指數報２６０５４，升９３點或升０﹒３６％，主板成交３８﹒８７億元。國企

指數報９２５８，升２５點或升０﹒２７％。恆生科技指數報６７９１，升１０點或升０﹒１５

％。

即月期指新報２５９０６，升９點，低水１４９點。即月國指期貨報９２２３，升８點，低

水３５點。即月科指期貨新報６７８７，跌１８點，低水８點。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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比亞迪 （０１２１１） ２４８﹒００元 升３﹒７７％

吉利 （００１７５） ２６﹒５０元 升２﹒１２％

五菱 （００３０５） １﹒６５元 升１﹒８５％

恆大汽車（００７０８） １２﹒９２元 升３﹒３６％

廣汽 （０２２３８） ６﹒８０元 升１﹒１９％

長汽 （０２３３３） ３７﹒９０元 升１﹒４７％

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（ｐｌ）

