《異動股》港交所高開近３％，美證交會停辦中國公司ＩＰＯ申請

《經濟通通訊社２日專訊》美國證券交易委員會主席詹斯勒週五發表聲明指，美國證交會已

經停止處理中國公司在美國首次公開招股和其他證券銷售的註冊申請。

港交所（００３８８）高開２﹒９２％，報５１０﹒５元，重返十天（５０６﹒３３元）、

二十天線（５０３﹒３７５元）以上，成交約４０萬股，涉資１﹒９９億元。

市前錄得一手２３﹒０９萬股大手交易，斥資１﹒１５億元。

詹斯勒指中國政府最近採取的多項措施，比如在某些行業不許外國公司持有中國企業的股份

，不容許中國企業直接在海外上市。這些措施迫使中國企業通過可變利益實體（ＶＩＥ）到開曼

群島等地註冊，或者藉殼到美國股市註冊上市。

詹斯勒表示，中國所發生的事情，影響到美國投資人的利益，他們在進行投資的時候沒有足

夠的信息，無法了解這些公司的真正身份和股權結構，面臨著很大的風險敞口。

現時，恆生指數報２６０５４，升９３點或升０﹒３６％，主板成交３８﹒８７億元。國企指

數報９２５８，升２５點或升０﹒２７％。恆生科技指數報６７９１，升１０點或升０﹒１５％

。

即月期指新報２５９３２，升３５點，低水１２３點。即月國指期貨報９２３１，升１６點

，低水２７點。即月科指期貨新報６７８１，跌２４點，低水２點。

上證綜合指數報３３８５，跌１１點或跌０﹒３４％，成交６３﹒１２億元人民幣。深證成

份指數報１４４６３，跌１０點或跌０﹒０７％，成交７９﹒９０億元人民幣。（ｎｓ）

