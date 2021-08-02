《異動股》匯控（５）升幅擴大逾４％，預計將派中期息

《經濟通通訊社２日專訊》匯控（００００５）現價升４﹒４１％，報４４﹒９５元，以現

價計，該股暫連升３日，累計升幅５﹒１５％。該股成交約１２３９萬股，涉資５﹒４７億元。

市場預料匯控將於今日中午收市後公布業績，同日將審議會否派發２０２１年普通股中期股

息。據《彭博》綜合券商預測，集團中期經調整稅前盈利介乎１１０﹒９３億至１１２﹒７７億

美元，按年升９６﹒９％至１倍，中位數為１１１﹒８５億元。

光大新鴻基證券策略師伍禮賢接受本通訊社電話訪問時預期，由於新型冠狀病毒肺炎疫情肆

虐，匯控去年業績相對失色，而今年首季集團業績錄得理想增長，主要受惠於去年首季撥備增加

，而今年有所減少，但來自業務的增長動力仍然比較緩慢。

伍禮賢指，英倫銀行早前宣布取消對匯控及其他銀行的派息限制，加上集團表明不會按季派

息，但會於８月公布２０２１年中期業績時，考慮是否宣派一次股息。綜合兩個因素，相信今次

有機會派發中期股息，金額估計為０﹒１美元。

現時，恆生指數報２６２２０，升２５９點或升１﹒００％，主板成交８１８﹒４０億元。

國企指數報９２９９，升６５點或升０﹒７１％。恆生科技指數報６７６７，跌１３點或跌０﹒

２０％。

即月期指新報２６１５３，升２５６點，低水６７點。即月國指期貨報９２８３，升６８點

，低水１６點。即月科指期貨新報６７６５，跌４０點，高水６點。

上證綜合指數報３４２８，升３０點或升０﹒９０％，成交４１０８﹒８２億元人民幣。

深證成份指數報１４５８７，升１１４點或升０﹒７９％，成交５３７８﹒９３億元人民幣

。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯控（００００５） ４４﹒９５元 升４﹒４１％

恆生（０００１１） １５１﹒５０元 升１﹒６１％

東亞（０００２３） １２﹒７２元 跌０﹒６３％

中銀（０２３８８） ２５﹒６０元 升２﹒４０％

渣打（０２８８８） ４７﹒５０元 升０﹒７４％

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