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即市新聞

02/08/2021 11:14

《異動股》匯控（５）升幅擴大逾４％，預計將派中期息

　　《經濟通通訊社２日專訊》匯控（００００５）現價升４﹒４１％，報４４﹒９５元，以現
價計，該股暫連升３日，累計升幅５﹒１５％。該股成交約１２３９萬股，涉資５﹒４７億元。
　　市場預料匯控將於今日中午收市後公布業績，同日將審議會否派發２０２１年普通股中期股
息。據《彭博》綜合券商預測，集團中期經調整稅前盈利介乎１１０﹒９３億至１１２﹒７７億
美元，按年升９６﹒９％至１倍，中位數為１１１﹒８５億元。
　　光大新鴻基證券策略師伍禮賢接受本通訊社電話訪問時預期，由於新型冠狀病毒肺炎疫情肆
虐，匯控去年業績相對失色，而今年首季集團業績錄得理想增長，主要受惠於去年首季撥備增加
，而今年有所減少，但來自業務的增長動力仍然比較緩慢。
　　伍禮賢指，英倫銀行早前宣布取消對匯控及其他銀行的派息限制，加上集團表明不會按季派
息，但會於８月公布２０２１年中期業績時，考慮是否宣派一次股息。綜合兩個因素，相信今次
有機會派發中期股息，金額估計為０﹒１美元。
　　現時，恆生指數報２６２２０，升２５９點或升１﹒００％，主板成交８１８﹒４０億元。
國企指數報９２９９，升６５點或升０﹒７１％。恆生科技指數報６７６７，跌１３點或跌０﹒
２０％。
　　即月期指新報２６１５３，升２５６點，低水６７點。即月國指期貨報９２８３，升６８點
，低水１６點。即月科指期貨新報６７６５，跌４０點，高水６點。
　　上證綜合指數報３４２８，升３０點或升０﹒９０％，成交４１０８﹒８２億元人民幣。
　　深證成份指數報１４５８７，升１１４點或升０﹒７９％，成交５３７８﹒９３億元人民幣

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯控（００００５）　　　４４﹒９５元　　　升４﹒４１％
　　恆生（０００１１）　　１５１﹒５０元　　　升１﹒６１％
　　東亞（０００２３）　　　１２﹒７２元　　　跌０﹒６３％
　　中銀（０２３８８）　　　２５﹒６０元　　　升２﹒４０％
　　渣打（０２８８８）　　　４７﹒５０元　　　升０﹒７４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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