《異動股》比亞迪（１２１１）飆逾８％，Ａ股漲停且創新高

《經濟通通訊社２日專訊》比亞迪Ａ股（深：００２５９４）漲停，報２９１﹒１８元人民
幣創上市新高，升２６﹒４７元人民幣，或升１０％，成交１７２﹒８３億元人民幣，涉及６０
９７萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價３５﹒５５％。
比亞迪Ｈ股（０１２１１）現飆８﹒１２％，報２５８﹒４元，盤中高見２５８﹒８元，以
現價計，該股暫連升４日，累計升幅２６﹒６７％。該股成交約１６６１萬股，涉資４２﹒１４
億元。
中共中央政治局上周五（３０日）召開會議，會議要求，要挖掘國內市場潛力，支持新能源
汽車加快發展，加快貫通縣鄉村電子商務體系和快遞物流配送體系，加快推進「十四五」規劃重
大工程項目建設，引導企業加大技術改造投資。
另外，花旗發出研究報告表示，將比亞迪Ｈ股目標價上調２５％至４１０港元、Ａ股目標
價上調１８％至３５２元，預計公司下半年電動車業務毛利將較上半年大幅回升，而且三季度將
宣布大規模的外部磷酸鐵鋰電池出貨計劃。
車股續強，吉利（００１７５）升１﹒９３％，報２６﹒４５元；五菱（００３０５）升４
﹒３２％，報１﹒６９元。
現時，恆生指數報２６２０９，升２４８點或升０﹒９６％，主板成交１２８３﹒６３億元
。國企指數報９３２９，升９６點或升１﹒０５％。恆生科技指數報６７９０，升９點或升０﹒
１４％。
即月期指新報２６１４８，升２５１點，低水６２點。即月國指期貨報９３０９，升９４點
，低水２１點。即月科指期貨新報６７８６，跌１９點，低水２點。
上證綜合指數報３４６０，升６３點或升１﹒８６％，成交６１０４﹒６９億元人民幣。
深證成份指數報１４７８４，升３１１點或升２﹒１５％，成交７９０６﹒１６億元人民幣
。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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比亞迪 （０１２１１） ２５８﹒４０元 升８﹒１２％
吉利 （００１７５） ２６﹒４５元 升１﹒９３％
五菱 （００３０５） １﹒６９元 升４﹒３２％
東風 （００４８９） ７﹒０３元 升２﹒１８％
恆大汽車（００７０８） １３﹒５２元 升８﹒１６％
廣汽 （０２２３８） ６﹒８６元 升２﹒０８％
長汽 （０２３３３） ３７﹒４０元 升０﹒１３％
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（ｐｌ）
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