網易（０９９９９）雲音樂分拆上市，料今年虧損大增

《經濟通通訊社２日專訊》網易（０９９９９）公布，建議分拆在主板上市的Ｃｌｏｕｄ

Ｖｉｌｌａｇｅ（ＣＶ）已遞交聆訊後資料集，預期截至今年１２月３１日止年度虧損比去年度

大幅增加。

該集團指，虧損上升主因受大幅可轉換可贖回優先股公允價值變動、銷售及市場費用增加以

及研發費用增加所影響。ＣＶ預期今年銷售及市場費用以及研發費用總金額比去年增加，因為它

投資於銷售及市場以壯大用戶群及用戶參與度，以及進一步提升品牌辨識度。它亦投資於其他各

方面，包括研發能力，以進一步提升技術及基礎建設，從而提升用戶體驗。

該集團指，ＣＶ更預測今年至２０２３年年度持續虧損，因為它一直專注於通過投資於其品

牌及高質量內容來擴大它的用戶群體，為長期發展奠定堅實基礎，而非尋求即時的財務回報或盈

利能力。雖然它的用戶群持續增長，由於它持續對內容、技術、營銷活動及研發進行投資，ＣＶ

於可預見的將來可能會繼續產生毛虧損及淨虧損及經營現金流出淨額，淨負債狀況於上市後可能

進一步惡化。倘若ＣＶ未能擴大規模，則它或須在達至經調整淨利潤及╱或營業現金流量淨額收

支平衡前進一步募集資金。（ｗｈ）

