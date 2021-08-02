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02/08/2021 10:02

【政策解讀】民行：政治局強調跨周期，預示下半年政策不驟然轉向

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》中共中央政治局會議明確「要做好宏觀政策
跨周期調節」。民生銀行高級宏觀研究員王靜文表示，會議與以往經常提到的「逆周期調節」相
比，這意味著政策更加注重銜接，而不會倉促出手、大開大合，與此同時，政策評估期也將從短
期擴展為中長期，確保經濟在中長期之內運行在合理區間。強調「跨周期」而不是「逆周期」，
預示著下半年政策不會驟然轉向。
　　此次會議重申「國內經濟恢復仍然不穩固、不均衡」，不穩固主要體現在發展動能上：上半
年出口和房地產仍是增長的主要支撐，但製造業投資、基建投資和居民消費的兩年平均增速均未
恢復到疫情之前的增長軌道；不均衡主要體現在經濟結構上，比如大宗商品價格大幅上漲抬升企
業成本，中小微企業困難較大。
　　下半年財政支出和專項債發行進度都將會加快，但在跨周期調節的要求下，實物工作量可以
在今年底明年初形成，不排除今年專項債額度結轉到明年繼續使用的情況。
　　考慮到下半年ＭＬＦ到期量大，不排除仍有降準操作。如果沒有降息操作發生，這就代表貨
幣政策並未轉向。而從經濟走勢和政策基調來看，降息的可能性並不大。

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