《午市前瞻》港股現升勢早段重上二萬六，專家料大市最差時間已過

《經濟通通訊社２日專訊》恆生指數半日收市報２６１９８，升２３７點或０﹒９２％，主

板成交９５５﹒１８億元。恆生中國企業指數報９３０３，升６９點或０﹒７６％。恆生科技指

數報６７７２，跌８點或０﹒１３％。



＊黃偉康：港交所可看高一線，值現價吸納下半年望再破５８０元＊



港股今早開市雖高開升９３點後曾倒跌低見２５７４３點，惟恆指及後現Ｖ彈，重上二萬六

水平。而安里主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，上星期二（２７日）港股大跌曾

低見２４７４８點後現回彈，他料港股已於當日見底。觀望環球市場主要受疫情困擾走低，而港

股僅受政策面影響下挫，可說是「跌多了」。他預期大市最差時期已過，料恆指將於２５０００

點至２６５００點水平整固。

美國證券交易委員會主席詹斯勒上周五指，美國證交會已停止處理中國公司在美國首次公開

招股和其他證券銷售的註冊申請。市場憧憬中國公司轉向香港上市，加上由今日起香港將股票印

花稅由０﹒１％上調三成至０﹒１３％，帶動港交所（００３８８）今早揚升。黃偉康指市場對

於印花稅消息早已消化，料該消息對股價表現影響不大；而憧憬中國公司來港上市仍需觀望屆時

公司上市審查是否順利才可定奪。

然而，參考上半年港交所集資金額理想，他憧憬下半年集資額以及成交將續步轉好，在預期

大市將現反彈的情況下，他認為該股可看高一線，值得現價吸納作中長線部署，憧憬於下半年可

再突破５８０元以上水平。（ｊｃ）

