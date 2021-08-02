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即市新聞

02/08/2021 11:00

《娥姐錦囊－張賽娥》內地監管風險增，宜避「新三座大山」

　　《娥姐錦囊》投資者憂慮內地政策風險，拖累中港股市上星期下挫，雖然官方出面安撫，令
周四（２９日）中港股市反彈，惟投資者疑慮未除，港股周五（３０日）再度下跌，全周累跌
１３６０點。法國巴黎銀行則因監管風險而將中國股市評級下調至「中性」，高盛亦將對明晟中
國指數（ＭＳＣＩ　Ｃｈｉｎａ）的看法由「增持」降至「與市場持平」。由於政策尚未明朗，
投資者暫宜規避教育、醫療和住房所謂的「新三座大山」。
　　投資者最怕不確定性，今次教育行業的整頓來得既急且重手，令投資者措手不及，南韓過去
亦曾發生類似問題，但上有政策、下有對策，形成社會問題，當局這次收緊政策的意願良好，但
手法值得商確，若能循序漸進或先提出警告，可減低對市場的衝擊，教育界歪風絕非一朝一夕，
要堵塞制度漏洞或需從培訓、高薪養廉等方面做起。
　　至於互聯網反壟斷，則是另一監管焦點，相信有關整改尚未結束，雖然新措施或對相關企業
未來１－２年的盈利有損，規模也可能受限制，但因保障私隱和反壟斷已成全球趨勢，故近期政
策調整相對在預期以內，而且手法亦較溫和，對投資者的衝擊較小。
　　外資投行因擔心監管風險蔓延而調低中國股市評級，可以理解，在個別行業方面，採用可變
利益實體（ＶＩＥ）架構和涉及「新三座大山」的行業，風險較大，宜規避之。另外，中美緊張
關係持續，投資者短期內對中概股，也會存有戒心。《南華證券副主席　張賽娥》

註１：本文為個人觀點。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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