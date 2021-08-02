《娥姐錦囊－張賽娥》內地監管風險增，宜避「新三座大山」

《娥姐錦囊》投資者憂慮內地政策風險，拖累中港股市上星期下挫，雖然官方出面安撫，令

周四（２９日）中港股市反彈，惟投資者疑慮未除，港股周五（３０日）再度下跌，全周累跌

１３６０點。法國巴黎銀行則因監管風險而將中國股市評級下調至「中性」，高盛亦將對明晟中

國指數（ＭＳＣＩ Ｃｈｉｎａ）的看法由「增持」降至「與市場持平」。由於政策尚未明朗，

投資者暫宜規避教育、醫療和住房所謂的「新三座大山」。

投資者最怕不確定性，今次教育行業的整頓來得既急且重手，令投資者措手不及，南韓過去

亦曾發生類似問題，但上有政策、下有對策，形成社會問題，當局這次收緊政策的意願良好，但

手法值得商確，若能循序漸進或先提出警告，可減低對市場的衝擊，教育界歪風絕非一朝一夕，

要堵塞制度漏洞或需從培訓、高薪養廉等方面做起。

至於互聯網反壟斷，則是另一監管焦點，相信有關整改尚未結束，雖然新措施或對相關企業

未來１－２年的盈利有損，規模也可能受限制，但因保障私隱和反壟斷已成全球趨勢，故近期政

策調整相對在預期以內，而且手法亦較溫和，對投資者的衝擊較小。

外資投行因擔心監管風險蔓延而調低中國股市評級，可以理解，在個別行業方面，採用可變

利益實體（ＶＩＥ）架構和涉及「新三座大山」的行業，風險較大，宜規避之。另外，中美緊張

關係持續，投資者短期內對中概股，也會存有戒心。《南華證券副主席 張賽娥》



註１：本文為個人觀點。



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