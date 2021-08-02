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即市新聞

02/08/2021 15:45

《美元走勢－羅明立》美元連跌後反彈，短期應是整固格局

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒７５　　　１０９﹒６０　　　１０９﹒７４
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１８８７　　　１﹒１８５９　　　１﹒１８８０
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３９８０　　　１﹒３９８６　　　１﹒３９２３
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９０６６　　　０﹒９０４７　　　０﹒９０５７
　　　美元╱港元　　　　７﹒７７６２　　　７﹒７７１０　　　７﹒７７５６
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》上周五（３０日），歐元區公布７月份ＣＰＩ按年增長２﹒２％，而第二季度
ＧＤＰ按年增長達到１３﹒７％，兩個數據都好過前值及市場預期，顯示隨著疫情防控措施鬆綁
，歐洲主要經濟體進一步復甦。不過，新冠變種病毒正在多國擴散，確診人數再上升，稍好的是
重症及死亡率比之前低，但對經濟影響仍然要觀察。
　　美國６月核心ＰＣＥ平減物價指數按年升３﹒５％，較５月略為加速，但就低過市場預期。
通脹繼續上升但上周議息會議，聯儲局主席鮑威爾在聲明中表示要關注通脹表現，但仍然強調是
暫時性，而且不能忽視勞動力市場的恢復情況。相信局方政策立場並無大改變。美匯指數周五重
上９２水平，應是連跌後的反彈，短期應是整固格局，歐元應在１﹒１８╱１﹒１９５０之間波
動，短炒為合。
　　　　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１８４３　　　１﹒１９３０　　　１﹒１８１０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　買入加元　　１﹒２４９０　　　１﹒２３８０　　　１﹒２５４０
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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