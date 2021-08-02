《美元走勢－羅明立》美元連跌後反彈，短期應是整固格局

最高 最低 東京收市
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美元╱日圓 １０９﹒７５ １０９﹒６０ １０９﹒７４
歐元╱美元 １﹒１８８７ １﹒１８５９ １﹒１８８０
英鎊╱美元 １﹒３９８０ １﹒３９８６ １﹒３９２３
美元╱瑞郎 ０﹒９０６６ ０﹒９０４７ ０﹒９０５７
美元╱港元 ７﹒７７６２ ７﹒７７１０ ７﹒７７５６
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《美元走勢》上周五（３０日），歐元區公布７月份ＣＰＩ按年增長２﹒２％，而第二季度
ＧＤＰ按年增長達到１３﹒７％，兩個數據都好過前值及市場預期，顯示隨著疫情防控措施鬆綁
，歐洲主要經濟體進一步復甦。不過，新冠變種病毒正在多國擴散，確診人數再上升，稍好的是
重症及死亡率比之前低，但對經濟影響仍然要觀察。
美國６月核心ＰＣＥ平減物價指數按年升３﹒５％，較５月略為加速，但就低過市場預期。
通脹繼續上升但上周議息會議，聯儲局主席鮑威爾在聲明中表示要關注通脹表現，但仍然強調是
暫時性，而且不能忽視勞動力市場的恢復情況。相信局方政策立場並無大改變。美匯指數周五重
上９２水平，應是連跌後的反彈，短期應是整固格局，歐元應在１﹒１８╱１﹒１９５０之間波
動，短炒為合。
方向 入市價 目標位 止蝕
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美元╱日圓 觀 望
歐元╱美元 買入歐元 １﹒１８４３ １﹒１９３０ １﹒１８１０
英鎊╱美元 觀 望
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 買入加元 １﹒２４９０ １﹒２３８０ １﹒２５４０
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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