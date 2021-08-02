【紓困措施】Ｔａｐ＆Ｇｏ：消費券付款功能已逐步恢復正常

《經濟通通訊社２日專訊》第一期２０００元電子消費券昨日（１日）發放，有以

Ｔａｐ＆Ｇｏ登記的市民於社交平台成立群組，投訴未能以Ｔａｐ＆Ｇｏ付款，而消費券帳戶顯

示已扣錢；亦有人稱致電其熱線兩小時也未能接通。

Ｔａｐ＆Ｇｏ中午在社交平台回應表示，有見部分客戶未能順利使用消費券付款，與合作伙

伴找到原因並已作出改善，讓付款功能逐步恢復正常，對消費者造成不便深感抱歉，強調會不斷

改進提供更好的支付體驗。（ｃｗ）

