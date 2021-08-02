【紓困措施】零售管理協會：部分商戶昨日生意額增五成至一倍

《經濟通通訊社２日專訊》政府５０００元電子消費券計劃，昨日（１日）起派發首輪

２０００元。零售管理協會主席謝邱安儀表示，電子消費券發放首日，消費帶動力非常好，有會

員商舖透露，生意增加５成，部分更加倍增。

謝邱安儀在一個電台節目上表示，大部分市民選擇用八達通使用消費券，她得悉有個別商戶

向顧客收取２％「服務費」，認為是商業決定，提醒消費者付款時要問清楚。她又說大部分商戶

想提升競爭力，所以會提供多種優惠。



＊飲食業料可吸納最多１５０億元消費券＊



稻苗學會會長黃傑龍指，昨日不少人外出購物，人流暢旺亦帶動飲食業生意，不少食客都手

持購物袋進入餐廳，食肆生意額普遍有一成增長，認為消費券發揮作用，預料飲食業可吸納約

１００億至１５０億元的消費券。

黃傑龍表示，昨日見到部分食客會要求分單，例如１５００元的費用，會以消費券支付其中

１千元，餘下５００元就以其他方式支付，他不相信餐廳會因為消費券而加價，但指近期全球糧

食價格上升，部分食肆可能因為食材貴而被逼加價。



＊商戶反映電子支付平台仍有收取手續費＊



另外，工聯會九龍東總幹事鄧家彪表示，消費券發放首日，較基層的屋邨商場，人流增加，

但基層市民仍是應買則買，增長較多的主要是與小朋友相關的開支，例如眼鏡及衣服；而街市檔

主就普遍失望，即使有安裝電子支付系統，市民亦無額外消費。

鄧家彪又指，４個協助發放電子消費券的支付平台，都承諾豁免商戶手續費及安裝費，但有

小商戶向他反映，仍有支付平台收取費用。他認為政府應該澄清，若政府不做好把關，將更難推

動小商戶使用電子支付平台。 （ｃｌ）

