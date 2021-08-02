《本港經濟》零售貨值連升五個月，６月按年升５﹒８％遠遜預期

《經濟通通訊社２日專訊》本港零售貨值連升五個月。根據政府統計處公布的臨時估計數字

，今年６月的零售業總銷貨價值為２８１億元，按年上升５﹒８％，比５月修訂後的升幅

１０﹒４％收窄，並遠遜較市場預估升１４﹒１％。扣除其間價格變動後，６月零售業總銷貨數

量按年升２﹒８％，較５月修訂後的升幅升７﹒７％和市場預測升１０﹒５％遜色。



＊上半年零售貨值升８﹒４％＊



今年第二季與第一季比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計上升３﹒３％，而

經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則上升３﹒６％。總結今年上半年，零售業總銷貨

價值的臨時估計按年上升８﹒４％，而銷貨數量料升７﹒１％。



＊６月網上銷售價值升近６４％＊



在今年６月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔８﹒１％。該月的零售業網上銷售價值的臨

時估計為２３億元，較去年同月上升６３﹒８％。今年５月的零售業網上銷售價值的修訂估計按

年上升５２﹒９％。總計今年上半年的零售業網上銷售價值的臨時估計上升５４﹒９％。



＊６月珠寶鐘表貨值升約３２％＊



按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年６月按年比較，其他未分類消費

品的銷貨價值上升１６％。其次為珠寶首飾、鐘表及名貴禮物（銷貨價值上升３１﹒８％）；服

裝（上升１８﹒８％）；電器及其他未分類耐用消費品（上升１０﹒６％）；藥物及化妝品（上

升８﹒９％）；汽車及汽車零件（上升３６％）。

另一方面，今年６月，超級市場貨品的銷貨價值按年下跌７％。其次為食品、酒類飲品及煙

草（銷貨價值下跌１﹒６％）；百貨公司貨品（下跌２０﹒３％）；傢具及固定裝置（下跌

３﹒６％）。



＊消費券計劃有助刺激本地消費意欲＊



政府發言人表示，在本地疫情穩定及勞工市場改善的情況下，消費需求進一步恢復，零售銷

售在六月繼續按年上升。第二季合計，零售業總銷貨量經季節性調整後較上一季增長３﹒６％。

然而，由於訪港旅客稀少，零售銷售仍遠低於衰退前的水平。展望未來，發言人指出消費券計劃

將有助刺激本地消費意欲，為零售業提供支持。社會必須努力維持疫情受控並實現更廣泛的疫苗

接種，以創造條件讓零售業務進一步改善及達致更全面的經濟復甦。（ｃｌ）

