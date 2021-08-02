【新冠肺炎】申洲國際：越南政府或延長隔離措施，將評估營運影響

《經濟通通訊社２日專訊》申洲國際（０２３１３）公布，鑑於近期越南疫情的變化，越南

政府在越南胡志明市及西寧省進一步延長社會隔離措施１４天。根據越南疫情的最新發展，越南

政府可能會在１４天期滿後進一步延長措施。

公司將繼續以保障員工的健康和安全作為首要任務，全力配合越南政府的各項防疫措施，密

切關注事態發展，積極評估疫情對集團營運造成的影響，如有需要將於適當時候作進一步公告。

（ｃｗ）

