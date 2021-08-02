【匯控業績】匯控次季稅前盈利升約３﹒６倍，香港區跌２２％

《經濟通通訊社２日專訊》匯控（００００５）公布截至今年６月底止中期業績。單計第二
季，集團列帳基準除稅前盈利５０﹒６億元（美元．下同），按年升３﹒６５倍，按季跌
１２﹒４％。經調整除稅前盈利５５﹒６億元，按年升１﹒１５倍。
當中，香港區第二季的列帳基準除稅前利潤１７﹒４７億元，按年跌２２﹒２％，按季跌７
﹒４％，經調整稅前盈利按年跌２０﹒５％至１８﹒２４億元。（ｂｎ）
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