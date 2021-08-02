匯控料末期息金額更高，正審視３至４個亞洲地區收購機會

《經濟通通訊社２日專訊》匯控（００００５）行政總裁祈耀年（Ｎｏｅｌ Ｑｕｉｎｎ）

於業績電話會議上表示，亞洲地區收購方面，現時正審視３至４個相關的收購機會，亦希望透過

收購能有助集團在內部增長方面投資計劃等，但強調相關的收購機會並不一定在香港，因為集團

在香港已有非常強勁的平台，香港業務能達到內部增長，亦已經在中國進行內部投資，故將留意

更多在亞洲其他地區的收購機會，以增加集團在財富及資產管理等方面進行產品分銷的能力。



＊末期息金額較高，未來數季以股息及回購回饋股東＊



集團中期業績報告上提及，預期２０２１年的股息派付比率將過渡至列賬基準每股普通股盈

利４０％至５５％的目標範圍，財務總監邵偉信（Ｅｗｅｎ Ｓｔｅｖｅｎｓｏｎ）表示，就今

年而言，預料下次的派息將會在全年業績，今年上半年集團的派息比率低於２０％，達到全年派

息目標，意味末期股息將會高於中期股息。

被問及集團的股份回購安排，邵偉信表示，集團進行股份回購有眾多的考慮原因，如集團在

內部增長、外部增長及分發股息的情況，集團承諾會進行主動的資產管理，而現時的資本狀況前

景較集團之前所預期為強，正積極考慮未來數季以股息及股份回購方式回饋股東。

祈耀年指出，有眾多原因使現時香港的資本市場活躍，包括中國市場及香港在疫情後的復甦

、更多的潛在的ＩＰＯ及資本集資活動在香港出現，還有香港在地緣政治方面的潛在作用等因素

，又指香港市場擁有大量的流動性正在尋找投資機會。

他又指，今年上半年英國經濟錄得強勁反彈，上述成績需歸功於英國政府在疫苗計劃方面的

成效，英國政府在疫苗覆蓋率方面表現良好，對今年下半年英國經濟持正面看法。（ｂｎ）

