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02/08/2021 15:24

中電：無派發特別息計劃，對本港今年售電增長感樂觀

　　《經濟通通訊社２日專訊》中電控股（００００２）集團總監及中華電力副主席阮蘇少湄出
席中期業績網上發布會時表示，上半年本港售電量按年增加４﹒４％，主要受惠於天氣因素，同
時期內本港經濟較去年同期為佳，對今年的售電增長有信心。
　　中電在業績報告中表示，正在探討零碳氫氣技術及其供應鏈的發展機會。阮蘇少湄指，據本
港的減煤目標，中短期內是依靠發展更多可再生能源，及與區域合作引入潔淨能源。集團會密切
留意各國在氫氣發電相關的技術發展、供應鏈的建立以及經濟效益，強調氫氣能電短期內未能在
香港運用，料最快到２０３０年代末至２０４０年代才能實現。
　　對於中電、港燈的合作，阮蘇少湄稱，兩家公司多年來都會適時合作，例如正在合作興建的
海上液化天然氣接收站。她強調，在區域合作上，若兩家公司能發揮協同效應並獲政府支持，集
團對與港燈合作持開放態度。
　　今年是中電１２０周年，被問及中電會否派發特別息，集團首席執行官藍凌志透露，董事會
已對此作出討論，決定今年不會派發特別股息。集團的周年活動主要聚焦於「溝通」，回顧集團
過去如何應對不同的危機。（ａｃ）

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