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02/08/2021 10:30

【香港政情】教育局終止與教協工作關係，馮家強：難理解態度轉變

　　《經濟通通訊社２日專訊》教育局宣布，全面終止與教協的工作關係。教協前總幹事馮家強
在電台節目表示，教協的定位一直無改變，過往多年都是民陣及支聯會成員，政府官員及建制派
議員都清楚知道，繼續與教協保持溝通，參加教協舉辦的活動，難以理解為何會突然改變態度，
提出要取締教協。
　　馮家強又指，教協以往一直集中教育專業工作，但過去兩年在社會運動下，社會將焦點放在
政治，政府將問題指向教育及教協，他反問不少公務員都有參與社運，行政長官林鄭月娥作為政
府之首，是否需要負責。

＊黃均瑜：教協被「制裁」乃意料之內＊

　　教聯會會長黃均瑜表示，是「情理之中，意料之內」，指反修例運動已經被定性為「顏色革
命」，教協全程投入及參與，有推波助瀾的作用，必定會受到政治追究，相信其他有參與反修例
運動的組織亦會逐一被追究。黃均瑜形容，教育局的態度堅決，聲明提出「四不」，包括不再舉
行任何會議、不再處理任何轉介個案等，等同斷絕一切來往，帶有「制裁」的意味。
　　黃均瑜又指，教協過去經常被詬病為政治凌駕專業，幾乎淪為政黨。被問到教協甚麼行為是
「過了火位」，他估計可能是錢銀關聯，或者勾結外國勢力，相信政府要再深入調查。

＊梁美芬：教協屢勸不改終要承受政治後果＊

　　立法會教育事務委員會主席梁美芬表示，自２０１４年佔領運動後，已經收到很多家長及社
會各界的投訴，包括製作不恰當的教材，認為教協的立場偏頗、失德、煽動仇恨，偏離教育專業
，但教協屢勸不改，最終要承受政治後果，形容教協的死因是「自己」。她又認為，教協很多會
員教師都是任職中小學，肩負額外責任，不應該變相鼓勵及「英雄化」學生的違法行為，否則是
害死年輕人。（ｈｙ）（ｚｚ）

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