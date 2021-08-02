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02/08/2021 11:52

【香港政情】廉署落案起訴區諾軒及黃耀明，涉２０１８年補選舞弊

　　《經濟通通訊社２日專訊》廉政公署今日落案起訴２０１８年立法會補選香港島地方選區候
選人區諾軒及５９歲歌手黃耀明，兩人涉嫌在該選舉中作出舞弊行為。
　　區諾軒及黃耀明同被控一項在選舉中向他人提供娛樂的舞弊行為，違反《選舉（舞弊及非法
行為）條例》第１２（１）（ａ）條。二人將於周四（５日）在東區裁判法院答辯。
　　自２０１８年２月底起，區諾軒在其社交平台專頁發布多則貼文，宣佈他將於同年３月３日
傍晚在中環愛丁堡廣場舉辦一個兩小時的集會。集會舉辦前數小時，區諾軒在其社交平台專頁發
布另一則貼文，宣佈黃耀明將於集會上表演。集會期間，黃耀明在台上演唱了兩首歌。在表演尾
聲，他呼籲出席集會的人士於上述選舉中投票予區諾軒。
　　廉署調查發現，區諾軒的社交平台專頁於２０１８年３月４日分享了一段該集會的錄像短片
，當中包括黃耀明的表演及他向出席集會人士作出的呼籲。區諾軒把有關錄像短片及該則宣佈黃
耀明會在集會上表演的貼文申報為其選舉廣告。
　　《選舉（舞弊及非法行為）條例》第１２條訂明，任何人為另一人提供食物、飲料或娛樂，
或償付用於提供該等食物、飲料或娛樂的全部或部分費用，以誘使該另一人或第三者，在選舉中
投票或不投票予某候選人或某些候選人，即屬舞弊行為。廉署提醒候選人、選舉代理人╱助選人
員及公眾，不應在選舉中提供食物、飲料或娛樂以換取選票。（ｈｙ）（ｚｚ）

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