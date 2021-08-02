《小傳日記》騰訊增持恒騰威，海底撈愈撈愈底

《小傳日記》「七窮月」終於過去，按月跌近２９００點之後大市似乎初步見底，「孖屐」

都懶理股票印花稅升三成，反覆向上重返兩萬六。市況維持炒股不炒市，光伏、車佬繼續行持續

向好，不過科網佬就仍然廢到冇朋友。

講開弱勢股點少得恆大（３３３３）！恆大負債一羅羅，今日又傳旗下恆大地產係多地項目

陷入合同糾紛，甚至被法院凍結財產，係Ａ股上市嘅壘知集團（深：００２３９８）就透露所持

有恆大商票逾期未兌付金額超過３３１７萬人仔，並由６月９號開始停收恆大商票，反映恆大可

能由６月之前就開始出現商票逾期！

成日話母憑子貴，今日恆騰（００１３６）就「子離母貴」！恆大以每股３﹒２銀沽７巴仙

股權畀ＱＱ（００７００），同埋賣４巴仙畀獨立第三者，套現約３２﹒５１億銀，用嚟還恆大

筆天債就真係杯水車薪。分析人士認為，ＱＱ重金增持反映佢睇好恆騰發展潛力，恆騰將加速打

造中國版Ｎｅｔｆｌｉｘ，發展前景不可估量。

恆大（０３３３３）彈近８巴仙，報５﹒６７銀；恆騰（００１３６）抽升近四成八，報５

﹒０６銀；ＱＱ（００７００）續軟近１巴仙，報４７５銀；恆大汽車（００７０８）飆近一成

，報１３﹒７銀；恆大物業（０６６６６）走高近３巴仙，報５﹒６７銀。

有人歡喜有人愁，之前撈咗恆騰嘅缸友就賺到笑，反而海底撈（０６８６２）就愈撈愈底！

今日低見２６﹒８５銀，創２０１９年中以嚟新低，總市值由年頭６０００億削至近１５００億

，高位８５﹒７７銀起計已經跌近七成，公司新店神話不再，中期盈喜又遠遜於市場預期，近期

應該跌勢未止，趁低吸納真心唔係金科玉律。

海底撈（０６８６２）收漲逾１巴仙，報２９﹒５５銀；呷哺呷哺（００５２０）走上逾２

巴仙，報７﹒０９銀；周黑鴨（０１４５８）跌近半巴仙，報６﹒７２銀；頤海（０１５７９）

彈近９巴仙，報５０﹒７５銀；九毛九（０９９２２）走高逾５巴仙，報２４﹒３５銀。請請！





表列恆大系股份及騰訊表現：



股份（編號） 現價 變幅

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恆大 （０３３３３） ５﹒６７元 升７﹒７９％

恆騰 （００１３６） ５﹒０６元 升４７﹒９５％

騰訊 （００７００） ４７５﹒００元 跌０﹒８４％

恆大汽車（００７０８） １３﹒７０元 升９﹒６０％

恆大物業（０６６６６） ５﹒６７元 升２﹒７２％

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表列餐飲股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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海底撈 （０６８６２） ２９﹒５５元 升１﹒２０％

呷哺呷哺（００５２０） ７﹒０９元 升２﹒３１％

周黑鴨 （０１４５８） ６﹒７２元 跌０﹒３０％

頤海 （０１５７９） ５０﹒７５元 升８﹒５６％

九毛九 （０９９２２） ２４﹒３５元 升５﹒１８％

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（ｐｌ）



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