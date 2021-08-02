【東京奧運】林鄭：恭賀港隊晉級女子乒乓團體賽四強

《經濟通通訊社２日專訊》行政長官林鄭月娥今日下午在政府總部召開記者會，她在開場白
祝賀港隊女子乒乓球隊奧運團體賽晉級四強，獲得令人振奮的成績。
林鄭表示，今次參與奧運的４６名香港運動員表現非常優秀，令全城振奮，包括她自己都深
受感動，希望已返港的運動員能夠充分休息，仍在參賽的運動員則繼續爭取好成績。（ｈｙ）
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