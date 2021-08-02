【新冠肺炎】社交距離措施延兩周，Ｂ類食肆員工檢測規定月內收緊

《經濟通通訊社２日專訊》食物及衞生局長陳肇始表示，８月４日到期的社交距離措施延長

兩周至８月１８日，Ｂ類食肆員工檢測規定將在８月內收緊，由每１４天改為每７天一次，已完

成接種疫苗的員工會視為已符合檢測要求。

陳肇始表示，截至７月２５日，當局共接獲４５００宗疫苗異常事件報告，疫苗保障基金至

今有６宗申請獲批，涉及嚴重過敏、住院治療及面癱等個案，涉款共７５萬元，全部不是嚴重個

案。（ｈｙ）

