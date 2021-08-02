《投資新視野－鄧嘉南》為投資電動車市場另闢新徑

《投資新視野》２０２０年電動車銷售大幅增長４１％，這可能象徵著交通運輸大規模電氣

化的關鍵時刻。隨著早期電動車的缺點逐一獲得解決，現時消費者明顯更有意願進行轉換。目前

電動車市場提供更實惠的車型、較長續航里程、較快的充電速度以及更好的基建支持，遠遠領先

前幾年的先驅車款。

汽車製造商顯然認為電氣化是汽車旅行的未來；新的廠商正加入這個市場，而現有的參與者

也知道他們需要進行電氣化才能夠生存。Ｃａｄｉｌｌａｃ、Ｖｏｌｖｏ及Ｂｅｎｔｌｅｙ等品

牌計劃在２０３０年前實現完全電氣化，而Ｊａｇｕａｒ則希望在２０２５年前達成此一目標。

許多政治家也面臨實施可靠的淨零碳戰略的壓力，正在考慮或已經採取行動禁止銷售部分或全部

新型內燃機引擎車輛的國家，包括挪威（２０２５年）、英國（２０３０年）、印度（２０３０

年）、愛爾蘭（２０３０年）、以色列（２０３０年）、加拿大（２０３５年）、中國（待決定

）和法國（２０４０年）等，以及美國的部分州。

令投資者感到興奮的是，交通運輸電氣化的轉型才剛剛開始；電動車的銷量可能已經大幅增

長，但佔２０２０年整體汽車銷量仍不足５％，這表明交通運輸電氣化在未來將帶來龐大盈利機

會。目前路上行駛的電動車總共只有約１１００萬輛，遠遠不足以有效減少交通運輸所造成的溫

室氣體排放。

根據國際能源署的「既定政策情境」，意即反映所有現有國家的氣候相關政策、政策抱負和

目標，全球電動車數量在２０３０年前需要達到１﹒４５億輛，政府方能兌現其當前的氣候承諾

。若我們要真正實現巴黎氣候目標，需要在此基礎之上再增加約一半的電動車，約為２﹒２５億

輛。



＊市場充滿挑戰，難以預測＊



投資者面臨的挑戰是，要釐清誰來製造及能夠保持盈利。而在這一方面，我們認為仍然難以

認定哪家製造商最終將主導電動車市場。那麼，投資者要如何捕捉機遇？與其投資汽車製造商，

轉向投資汽車行業的供應鏈及相關產業，是參與未來運輸交通機遇的另一個途徑。

電動車雖然外觀看起來與傳統車輛無異，但所需要的技術及原材料大異其趣。電動車行業的

發展可望對其供應商帶來龐大的增長潛力，如半導體、激光及感測技術、流動軟件、電池生產及

供暖製冷系統。無論哪家車商將成為市場領導者，投資者都可透過配置於電動車生產的領導供應

商，捕捉這股電動車普及的上升趨勢。

投資於電動車供應鏈的另一個潛在優勢是，相關領域的公司相對受到較少的市場關注，增長

潛力較有可能遭到低估，且尚未反映在估值。相較之下，早期的電動車生產商股價已經反映大幅

增長的前景。

最後，由內燃機引擎轉型至電動車的轉換成本高且充滿不確定性。當運輸電氣化成為主流，

電動車製造商將競爭市場份額並影響其定價能力，對資產負債表帶來進一步潛在壓力，相較之下

電動車供應商將較有機會維持盈利以及帶來可持續的回報。

簡而言之，在全球運輸系統綠化的過程中，最終有些汽車製造商將脫穎而出。但對大多數車

商而言，電氣化的道路尚未明確，且可能崎嶇不平。

投資者可能會想要透過較不為人知的途徑，投資於相關行業的公司。這有可能為投資於２１

世紀最大的經濟改革之一提供更好的機遇，同時為推動全球減碳做出積極貢獻。

《晉達資產管理大中華零售業務主管 鄧嘉南》



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