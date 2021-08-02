《每周華語－黃溢華》一飛衝天、經濟反彈、微軟波音、星巴克升

《每周華語》美國面對疫情可能轉向惡化，白宮及不少州分正收緊防疫政策，８月╱９月乃

甚為重要的時刻，如果成功及時控制疫情，相信美國經濟下半年可向好。若８月╱９月失控，

１０月╱１２月第四季美股回吐的壓力可能大增。



美國股巿踏入下半年，看好經濟、消費信心又再回升，反映個人收入╱支出回穩，可向好發

展。通脹中短期有可能回升甚而再上揚，但美國聯儲局不會輕易加息。不少股份的股價近一年多

一飛衝天，如入無人之境。美國疫情見反彈，美國防疫政策又向收緊的方向發展。目前仍在可控

階段，因而美國經濟仍可維持反彈。７月╱８月不一定可全面開放入境等政策，但人心已略見回

穩，利好股巿。當然，疫情發展不易掌握，９月╱１２月甚而２０２２年的冬季，北半球各國又

會面對考驗，目前全球不少股巿向好。不只因為「ＱＥ」╱極低息，多少也因為經濟相對

２０２０年較為清晰。即使股巿升幅已不少，後巿會回吐，但美股仍見回吐支持力，道指自前總

統特朗普年代，於２００００水平之下反彈，上周在３５０００徘徊，已上升１５０００點。當

年特朗普於道指２１０００╱２２０００之內，「分析」美股巿已可買入，作為總統，也看中了

股巿見底的時機。如果他是基金經理，自己及客戶已大豐收。做「總統」也好，做基金經理也好

，各為其主：失去「總統」寶座，相信他老人家可能仍未想起不如去「炒」股，搵「真銀」，比

在政治洪流中找樂趣╱交功課更為「貼地」。當然，時間只會向前走，不會返回２０１９╱

２０２０年，２０１７年，道指升破２００００水平，升至３００００水平左右才回下，急下挫

１００００點，又於今年初升回３００００水平，來回２００００點之多，真的驚人，今又再升

５０００點！可見全球疫情及總統爭雄到拜登入主白宮，股巿急由低水平回升，讓不少企業巿值

大幅倍增，即使不少股份未可見新高，但今年上半年，反彈不少，很多急挫股份收拾不少失地。



例如波音股價，２０２０年自４５０美元跌至１００美元，下挫３５０美元，好像「７４７

」失速：由３００００尺高空急降２００００尺，守穩１００００尺的「天空」，自１００美元

，今年上半年反彈１５０美元到２５０美元！未及全面收拾失地，但股價已彈回相對穩定的價位

。「７４７」已退役，但波音長線言，必有價值，但疫情失去很多訂單╱生意，因而現金流及生

意額收縮，股價相對高位４５０美元，也無了２００美元多。幸好波音有真正實力，且疫情控制

向好發展，支持企業財務調整。波音二次大戰亦大賺，生產大量戰機，戰後又生產大量商客用機

，其中「７４７」當然是企業的「Ｃａｓｈ Ｃｏｗ」了。一種成功的飛機，必經歷甚多的大小

意外，使改進安全性及壓縮成本更有效。「７４７」本為貨機，改為客用飛機，加上１９６０╱

２０００年的４０年，全球航空業全面大幅發展，亦不只利好波音的「７４７」客機系列，例如

歐洲的「Ａｉｒ Ｂｕｓ」也是有強大實力的對手，「空軍一號」也是一架特別生產的「７４７

」，可見波音，由「總統」到亦已退役的「穿梭機」，都是重要的持份者。遇上全球疫情，股價

及時反彈，反映巿場於疫情之下，對波音已拾回不少信心。



波音未及見新高，不少美企業股價卻升至無人之境：例如微軟及星巴克兩股，目下仍維持多

年前的升勢。以微軟為例，股價於２０２０年至今天的一年半，價位未見有大幅回吐。自

２０１０年╱２０１１年至今天的１０年，股價累積巨大升幅，自５０美元，升至２８５美元，

上升５倍之多。美國不少大中小企業，持有巨額現金，因而遇上極不幸的事件╱事情，股價都有

很強的支持力。微軟２０００年╱２００４年，股價橫行４╱６年之久，因而２００４年，微軟

派發了大額特別股息及大手回購！不少投資者發了「意外之財」，現金到手真「合皮」了，微軟

不是第一間企業有「Ｍｏｕｓｅ」（滑鼠），但微軟的「Ｄｏｓ」及「Ｗｉｎｄｏｗ」作業系統

甚而「滑鼠」都是企業的成功產品。事實上，微軟的「滑鼠」亦突破限制，成為真正的「老鼠」

及為用家全天候服務。全球疫情，而微軟股價「自我」任我行上揚，可見不只行運，基礎打得好

，且電腦等產品，仍需微軟主導作業系統。當然，所有太大太大的企業，自身亦有「困局」，不

可一面倒全程看好。



星巴克方面，遇上全球疫情，股價也見大幅回吐，２０２０年，自１００美元跌回５０美元

左右，但上周已彈回１２５美元見新高。星巴克不是科技股，但在納指上巿，轉向賣餅及賣咖啡

，全球發展，甚為成功。星巴克的經營不複雜，定位合適，面對強大對手，又走出成功之路。面

對疫情，又面對消費回升，成為得益者。



微軟、星巴克及波音都是全球有業務的企業，自身巿場風險已分散，面對疫情，波音賣飛機

，系統風險高！微軟生意，可全面「網上」進行，且疫情之下，微軟反成為得益者，可見有人快

樂有人愁。微軟股價終會回吐，但目下走勢真有一飛衝天之「可能」。



星巴克業務不涉高科技，但成本可能上升，上漲快。星巴克的業務直接、簡單，除非疫情不

幸地再失控，否則在成本控制恰當之下，星巴克於全球各地通過各大小的合作者進行，星巴克的

「品牌」仍見看好。美股一升再升，有其宏觀及微觀因由也。



波音的「７４７」，運送穿梭機來回基地。今天「７４７」及穿梭機都一起退役，此情此景

已成為回憶。航空及航天科技已大不同，上天下地下深海甚而飛往火星，科技又見大躍進：火星

上有「無人機」飛來飛去已成為事實。波音客機訂單因為全球疫情被大幅取消，但航天科技進入

新的世代，不會停止。《資深市場人士 黃溢華》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

