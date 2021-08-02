《神州頭條》內地財經報章頭版摘要：中美應就中概股監管加強溝通

《經濟通通訊社２日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平：確保如期實現建軍一百年奮鬥目標

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八一建軍節來臨之際，中共中央政治局７月３０日下午就堅持黨對人民軍隊絕對領導、奮力實現

建軍一百年奮鬥目標舉行第三十二次集體學習。國家主席習近平強調，要堅定決心意志，確保如

期實現既定目標。



中美應就中概股監管問題加強溝通

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美國證券交易委員會（ＳＥＣ）近日增加了對中國企業赴美上市的信息披露要求。中證監昨日表

示，兩國監管部門應就中概股監管問題加強溝通，找到妥善解決的辦法，為市場營造良好的政策

預期和制度環境。



加強跨境監管合作，提升對外開放水平

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中共中央政治局７月３０日召開的會議提出，要完善企業境外上市監管制度。分析指，加強跨境

監管合作，完善企業境外上市監管制度，既是新形勢下完善監管體系的迫切要求，也是堅定推進

對外開放的應有之義。





《上海證券報》



中證監：對企業選擇上市地持開放態度

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針對美國證券交易委員會（ＳＥＣ）近日發布聲明，增加對中國企業赴美上市的信息披露要求，

中證監日前表示，兩國監管部門應就中概股監管問題加強溝通。中證監一直以來對企業選擇上市

地持開放態度。



完善境外上市監管制度

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中共中央政治局３０日會議提出，要完善企業境外上市監管制度。這一部署不僅是中國適應形勢

變化不斷完善監管體系、規範相關企業行為的實際舉措，也反映了中國繼續用好兩種資源、推進

對外開放的堅定決心。



７月ＰＭＩ回落，政策須加大力度擴內需

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受極端天氣、設備檢修等多重短期因素影響，７月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）和非製造業Ｐ

ＭＩ都有所回落，但指數仍保持在榮枯線以上，顯示經濟繼續保持擴張態勢，但步伐有所放緩。





《證券時報》



中美應就中概股監管問題加強溝通

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美國證券交易委員會（ＳＥＣ）近日增加了對中國企業赴美上市的信息披露要求。中證監昨日表

示，中美兩國監管部門應當就中概股監管問題加強溝通，找到妥善解決的辦法，為市場營造良好

的政策預期和制度環境。



人行：發展離岸人民幣市場

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人行近日召開２０２１年下半年工作會議。會議指出，要持續穩慎推進人民幣國際化，深化對外

貨幣合作，發展離岸人民幣市場。



深圳社會建設條例公開徵求意見

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《深圳經濟特區社會建設條例（徵求意見稿）》近日公開徵求意見。圍繞深圳先行示範區建設「

民生七有」的目標，徵求意見稿主要規定了公共教育、勞動就業、社會保障、衛生健康、住房保

障等方面的內容。（ｌｃ）

