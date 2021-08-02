《鍾之日記》中央定調下半年，國策支持車股飆

《鍾之日記》８月２日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



中概股風暴未止，自滴滴事件後，中國企業到美上市要面對重重風險。美國證券交易委員會

（ＳＥＣ）最新提出，中國企業必須充分解釋自己的法律結構，並披露北京方面干預其業務的風

險，否則將不被允許在美國融資；中國證監會就此表態指，兩國監管部門應當就中概股監管問題

加強溝通，尋找妥善解決辦法。而在上周五（３０日）召開的中央政治局會議上，當局提出要完

善企業境外上市監管制度。

赴美上市難度大增，市場重新燃中概股回流港股的憧憬，港交所（００３８８）大漲４％，

收報５１７﹒５元，連同受惠國策的汽車股，聯手推升香江魚缸８月開門紅。恆指全日升２７４

點報２６２３５點；科指表現稍遜，全日僅升１５點或０﹒２３％，收６７９６點。

踏入８月，股票印花稅上調３０％正式生效，大市成交１６６９億元按日少近１２％。



＊政治局會議定方向，Ａ場絕地反彈近２％＊



最新召開的中共中央政治局會議，指出要做好宏觀政策跨周期調節；積極的財政政策要提升

政策效能，兜牢基層「三保」底線；穩健的貨幣政策要保持流動性合理充裕；做好大宗商品保供

穩價工作。分析認為，相比４月去掉了「不急轉彎」，表明宏觀政策基調將偏向積極。下半年財

政進度更將顯著加快，將在年內用完財政支出、財政赤字、地方債的預算額度，估計額度達１６

萬億元人民幣（財政支出＋財政赤字）。財政政策料將會更積極，滬綜指今早最多跌近１％後強

力反彈，國家隊維穩身影閃現，滬綜指快速倒升，下午進一步拉開升幅，尤甚釀酒板塊平均升幅

超過５％，帶動滬綜指全日漲１﹒９７％，報３４６４﹒２９點收復三千四，為８月打好開局。

成交熾烈，中午已破萬億，全日成交則達到１５１２８億人幣，時隔一周後成交再度達到萬五億

的超高水平，按日急升１２﹒９％，外資全日通過陸股通淨流入超過５１億人幣。



＊比亞迪Ｈ股連升四日，Ａ股市值創新高＊



中共中央政治局會議上要求，要挖掘國內市場潛力，支持新能源汽車加快發展，消息刺激相

關板塊走高，其中比亞迪（０１２１１）連續第四日急升，全日價升８％，報２５８﹒２元，創

半年新高。比亞迪Ａ股表現更強，今日漲停報２９１﹒１８元人民幣，創上市新高，Ａ股市值超

過３３３５億元人幣。

其他汽車股方面，吉利汽車（００１７５）升３﹒１％，廣汽集團（０２２３８）升

２﹒５％，東風集團股份（００４８９）升２﹒３％，長城汽車（０２３３３）升１﹒２％。



＊匯控中期有驚喜又派息，股價曾漲近５％＊



匯豐控股（００００５）公布，截至今年６月底止，中期列帳基準稅前盈利１０８﹒３９億

元美元，按年升約１﹒５倍，勝預期，每股基本盈利０﹒３６元美元，派息每股７美仙，以現金

派付，不設以股代息選擇。期內，經調整除稅前利潤１１９﹒５億美元，按年升約１﹒１倍。平

均普通股股東權益回報為８﹒４％，按年升６個百分點。

匯控財務總監邵偉信表示，非常有信心實現今年股息政策目標，並指集團資本狀況較３至６

個月前強勁，未來數季將繼續評估回購計劃。

此外，摩根士丹利發表研究報告指，匯豐控股第二季業績表現強勁，第二季經調整除稅前盈

利錄得５６億美元，高於預期，主要受預期信貸損失錄得撥回所帶動，而末期業績亦有可能錄得

撥回，即反映本財年的盈利或有上行空間，而在撥備前水平方面，公司業績表現符合預期，而全

年度的指引亦沒有更改，予目標價４６元，評級為「與大市同步」。

業主公布前，匯控一度漲近４﹒９％，高見４５﹒１５元，惟隨後高位回落，收市僅升

０﹒９％，報４３﹒４５元，連升３日累計升幅１﹒６％。



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