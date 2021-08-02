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02/08/2021 09:13

【重拳監管】人行：平台企業對照監管整改，嚴打虛擬貨幣非法活動

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》人民銀行召開２０２１年下半年工作會議。
會議要求，堅持穩字當頭，穩健的貨幣政策要靈活準准、合理適度；整體協同、加快完善綠色金
融體系；切實防範化解重大金融風險；持續加強宏觀審慎管理；進一步有序推進金融開放；推動
平台企業金融業務規範發展，嚴厲打擊虛擬貨幣非法活動等。督促指導平台企業對照監管要求全
面整改，對虛擬貨幣交易炒作保持高壓態勢。
　　推進金融業重要立法。深化放管服改革。繼續做好金融業綜合統計各項工作。積極推動支付
服務降費政策落地見效。落實好北京冬奧會各項金融服務工作任務。深入整治拒收現金。加快完
善國庫管理制度，推動出台《徵信業務管理辦法》，加強個人數據和信息主體權益保護。
　　推動碳減排支持工具落地生效，向符合條件的金融機構提供低成本資金，引導金融機構為具
有顯著減排效應重點領域提供優惠利率融資。
　　適時發布宏觀審慎政策指引。分步開展宏觀審慎壓力測試，建立逆周期資本緩衝評估機制並
開展年度評估。實施好房地產金融審慎管理制度。推進金融控股公司監管。加強系統重要性金融
機構監管。

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