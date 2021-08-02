【大國博弈】美國要求中企上市前披露更多風險，中證監：加強溝通

《經濟通通訊社２日專訊》在外媒透露美國證券交易委員會（ＳＥＣ）暫停中國企業的首次

公開募股（ＩＰＯ）後，中國證監會表態指，兩國監管部門應當就中概股監管問題加強溝通，尋

找妥善解決辦法。

ＳＥＣ在３０日表示，中國企業必須充分解釋自己的法律結構，並披露北京方面干預其業務

的風險，否則將不被允許在美國融資。ＳＥＣ主席詹斯勒在聲明中表示，鑒於北京方面的監管行

動，要求中國企業披露更多信息。他更特別要求工作人員「對在中國有重要業務的企業提交的文

件進行有針對性的額外審查」，他相信這些調整將提高與中國運營企業有關聯的離岸發行人在註

冊聲明中的整體披露質量。



＊滴滴下架投資者損失慘重，促使市場要求加強中企ＩＰＯ監管＊



據《路透》報道，這一發展突顯出美國政策制定者的擔憂，即中國企業正在系統性地無視美

國相關規定，這些規定要求上市企業向投資者披露其財務業績面臨的一系列潛在風險。

根據路孚特數據，今年至今，中國企業在美國ＩＰＯ規模達到１２８億美元創新高。隨著滴

滴在美國上市後面對中國監管壓力，並將其應用程序從平台下架，使滴滴的股票遭遇拋售，美國

投資者損失慘重，從而加強了市場要求加強中國企業ＩＰＯ監管的呼聲。與此同時，不少中國企

業取消到美國ＩＰＯ的計劃，包括零氪科技及螞蟻旗下的哈羅出行等



＊中證監︰對企業選擇上市地一直持開放態度＊



中國證監會表示，注意到美國證券交易委員會要求到當地上市的中國企業披露更多信息，指

兩國監管部門應當繼續秉持相互尊重、合作共贏的精神，就中概股監管問題加強溝通，尋找妥善

解決辦法，為市場營造良好的政策預期和制度環境。

中證監又指，對企業選擇上市地一直持開放態度，支持企業依法合規選擇國際國內市場，中

方主管部門對有關行業進行規範管理，目的是統籌發展和安全，促進市場主體持續健康發展，會

與有關部門密切溝通，提高政策措施的透明度和可預期性。（ｊｔ）

