【新冠肺炎】全國昨新增確診９８宗，本土５５例北京佔２宗

《經濟通通訊社２日專訊》國家衛健委公布，昨日（１日）全國報告新增確診病例９８例，

其中境外輸入病例４３例（雲南１６例，北京４例，福建４例，內蒙古３例，江蘇３例，陝西３

例，上海２例，山東２例，河南２例，廣東２例，四川２例），本土病例５５例（江蘇４０例，

湖南７例，北京２例，湖北２例，山東１例，河南１例，海南１例，雲南１例）；無新增死亡病

例；無新增疑似病例。

當日新增治愈出院病例２９例，解除醫學觀察的密切接觸者６６２人，重症病例較前一日減

少１例。境外輸入現有確診病例６８６例（其中重症病例１６例），現有疑似病例１例。累計確

診病例７４７５例，累計治愈出院病例６７８９例，無死亡病例。

截至昨日，全國報告現有確診病例１０９１例（其中重症病例２４例），累計治愈出院病例

８７３７６例，累計死亡病例４６３６例，累計報告確診病例９３１０３例，現有疑似病例

１例。累計追蹤到密切接觸者１０９８７０１人，尚在醫學觀察的密切接觸者２８６４８人。

累計收到港澳台地區通報確診病例２７７３４例。其中，香港特別行政區１１９８７例（出

院１１７１５例，死亡２１２例），澳門特別行政區５９例（出院５４例），台灣地區

１５６８８例（出院１２８７９例，死亡７８９例）。



＊昨日全國新增無症狀感染者６０例，本土４４例＊



與此同時，昨日全國新增無症狀感染者６０例，其中境外輸入１６例，本土４４例（河南

２８例，湖南１１例，江蘇２例，湖北２例，北京１例）；當日轉為確診病例７例（境外輸入４

例）；當日解除醫學觀察２０例（境外輸入１９例）；尚在醫學觀察的無症狀感染者４７６例（

境外輸入３７９例）。（ｗｌ）

