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02/08/2021 15:02

【新冠肺炎】台灣今日新增１２宗本土確診，沒有死亡個案

　　《經濟通通訊社２日專訊》台灣今日新增１４宗新型肺炎確診個案，其中１２宗本土病例，
及２宗境外輸入個案。另外，沒有新增死亡個案。
　　此外，台灣食藥署今天公布台產高端疫苗緊急使用授權會議記錄，多位專家認同高端疫苗抗
體效價達到標準，但質疑對Ｄｅｌｔａ等變種病毒保護效果，建議追加第３劑試驗並研發改良型
疫苗。（ｊｔ）

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