【新冠肺炎】台灣今日新增１２宗本土確診，沒有死亡個案

《經濟通通訊社２日專訊》台灣今日新增１４宗新型肺炎確診個案，其中１２宗本土病例，
及２宗境外輸入個案。另外，沒有新增死亡個案。
此外，台灣食藥署今天公布台產高端疫苗緊急使用授權會議記錄，多位專家認同高端疫苗抗
體效價達到標準，但質疑對Ｄｅｌｔａ等變種病毒保護效果，建議追加第３劑試驗並研發改良型
疫苗。（ｊｔ）
etnet TV頻道現已登場，多元化財經及消閒影片輪流送上！ ► 即睇
|市場動向02/08/2021
世界500強出爐 恒大位列122名
|專訪02/08/2021
【專訪】陶冬：中國趁經濟恢復急推政策 主要針對「三座大山」
|財經熱話02/08/2021
小鵬汽車銷售數據理想急升 新能源車板塊再起動
|財經熱話02/08/2021
匯控落實派息 市場趁消息出貨 午後股價升幅收窄
|財經熱話02/08/2021
【生發發再發】無懼印花稅上調 續憧憬中資股來港 惟專家潑冷水
|財經熱話02/08/2021
美國設限憧憬中企湧港上市 增加股票印花稅消息淡化 港交所破位而上
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰