【重拳監管】北京處罰三家校外培訓機構，學大教育遭罰１２３萬元

《經濟通通訊社２日專訊》在中央決定重拳監管教育培訓行業後，各地持續加強執法檢查。

北京市市場監管部門近期結合民生領域案件查辦鐵拳行動，依法查處多家校外培訓機構發布違法

廣告、無證辦學、價格違法、不正當競爭等行為。截至目前，全市各級市場監管部門共檢查線下

教育培訓機構５０３１家次，檢查線上教育培訓機構９５６家次，接收教育部門移轉線索１５７

條，與教育等部門開展聯合執法１７２次，累計立案５２８件，處罰１３９件，罰沒款共計

１１５２﹒８２萬元（人民幣．下同）。

經查，學大教育（深：０００５２６）在其ＡＰＰ中售賣的課程，利用虛假的或者使人誤解

的價格手段，誘騙消費者交易等行為；此外，學大教育在其官網上利用清華大學、北京大學、中

國人民大學等教育機構校徽進行宣傳，屬於利用教育機構、專業人士的名義或者形像作推薦證明

的行為。朝陽區市場監督管理局對公司價格違法、發布違法廣告及虛假宣傳行為作出合併罰款

１２３﹒５萬元人幣的行政處罰。

學大教育現反彈１﹒５％，報１７﹒８元人民幣。

北京市監局還對ＡＢＣ外語培訓學校通州校區、５１ｔａｌｋ的違法違規行為作出處罰。（

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