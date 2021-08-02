【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶８０點子，報６﹒４６４０

《經濟通通訊社２日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４６６０，較

上個交易日跌５８點子，上個交易日報６﹒４６０２。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早隨中間價低開８０點子，報６﹒４６４０，上個交

易日即期匯率收盤報６﹒４５６０。

中國外匯交易中心（ＣＦＥＴＳ）周一公布，上周五（７月３０日）的ＣＦＥＴＳ人民幣匯

率指數較前周下跌０﹒３７％至９８﹒３３，較２０１４年底則仍下跌１﹒６７％。（ｊｔ）

