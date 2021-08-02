【加碼調控】深圳力推教改學區房樓價恐崩塌，東莞禁公司名義購房

《經濟通通訊社２日專訊》在中央政治局第二季召開的會議上，特別提到要防止以學區房等

名義炒作房價，整治學區房問題的行動正在從北京蔓延。繼北京西城區７月初全面實施多校劃片

後，深圳近日公布《社會建設條例》草案，新例擬提出，要推行「大學區」招生和辦學管理模式

，建立義務教育學校教師交流制度，健全優質教育資源共建共享機制。

深圳作為中國最發達的城市之一，優質教育資源一向緊張，２０１５年起深圳各區陸續試點

實行「大學區」制招生，但沒有解決到學區房價格暴漲問題，但這次當局明確要推行「大學區」

制，以後學校計算入學積分不再考慮房子的遠近，而要計算戶籍、居住時長、社保年限等因素，

意味著學區房的概念直接崩塌。

新政亦擬通過師資方面，解決「名校現象」，即建立義務教育學校教師交流制度，讓各校的

教師到不同的學校任教，避免師資水平不均使得不同學校產生高下區別。

教育改革是繼「參考價」制度後，第二個對深圳樓市影響深遠的調控政策，影響力甚至超過

後者。學區房因被納入名校學區而身價暴漲，投資者們也樂於購買學區房保值，被當局認為是這

輪樓價上升的元兇，而在教改實施過後，這些房子失去學區房的光環，很可能要面臨一輪兇猛的

價格回調，而且無法預測的調控政策，也會打擊買樓客的投資信心。

整治學區房從北京延伸到深圳，未來很有可能擴展到其他城市，內媒引述易居研究院智庫中

心研究總監嚴躍進認為，未來學區房市場降溫可能性較大。



＊東莞宣布多項強監管，暴力整改樓市＊



另外，受深圳牽連樓價暴升的東莞，市住建局凌晨在官網發布進一步做好房地產市場調控工

作通知，宣布多項措施暴力調控樓市。

東莞當局提出，暫停向個體工商戶銷售商品住房，通知發布日前已簽訂商品房認購書或房地

產買賣合同等，能提供２０２１年８月１日２４：００前支付的購房定金、部分或全部房款的銀

行、支付寶、微信等轉帳有效憑證，可繼續完成交易。此舉意味著以公司名義買樓的途徑被封死

。

此外，非房地產開發企業，不得參加住宅用地競買；若企業聯合體參加競買，房地產開發企

業出資比例不得低於５０％。

提高新入戶居民家庭的買樓資格，嚴禁非銀行機構提供房貸，優先支持居民家庭首套剛需自

購房需求；提高個人住房轉讓增值稅徵免年限，由取得不動產權證後３年延長到５年；至於讓各

地房產中介聞風喪膽的二手房成交指導價制度，也要在東莞落實。（ｅｙ）

