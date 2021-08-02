【方正斷臂】方正證券股份法拍二度流拍，傳平安、信達均無出手

《經濟通通訊社２日專訊》淘寶網司法拍賣網絡平台顯示，方正證券（滬：６０１９０１）

第二大股東政泉控股持有的約１０﹒９億股公司股票第二次司法拍賣於今早１０點結束，本場已

經流拍，無人出價。本場拍賣的股票佔方正證券總股本約１３﹒２４％，二拍起拍價８８﹒７１

億元（人民幣．下同），相當於首次拍賣價的９４％，今年６月２０日首次拍賣價為９４﹒３７

億元。起拍價下降或與方正證券股價近期下挫有關，公司自６月８日至７月３０日３８個交易日

下跌９﹒７６％。

截至７月１７日，政泉控股持有約１７﹒９９億股公司股份，佔公司總股本的

２１﹒８６％。其中，７﹒１億股公司股份（佔公司總股本的８﹒６２％）被大連市中院裁定抵

償國通信託對政泉控股享有的６０﹒９１億元民事債權，國通信託依據信託合同，將７﹒１億股

公司股份分配至信托受益人中國信達（０１３５９）。上述申請事項尚在審核中。此次司法拍賣

的１０﹒９億股公司股份為政泉控股持有的剩餘全部股份，同樣已被司法凍結。

方正證券現跌１﹒０３％，報８﹒６９元。



＊資方或仍觀望方正集團重整進展＊



坊間推測，本次股份拍賣中國平安和中國信達均沒有出手。券商人士認為，流拍有多方面原

因，可能因為價格仍然很高，吸引力不大；也有可能資方對方正集團重整進展處於觀望。據《券

商中國》引述深圳一名律師表示，在本案中，出現二度流拍的，申請執行人可以要求按照該次拍

賣所定的保留價，將該財產交其抵債。如果申請執行人不同意抵債的，應當在６０日內進行第三

次拍賣。再行拍賣時，還可以酌情降低保留價，但降低的數額不得超過前次保留價的２０％。

方正集團重整方案近期敲定，方正證券亦正式變更控股股東為由平安人壽控股的新方正集團

，也就是說，中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）作為平安人壽控股股東，擬間接控

制公司。方正證券上半年淨利潤為１３億元，同比增長１０２﹒７％；營業收入為４０﹒８億元

，同比增２０﹒２５％。（ｗｌ）

