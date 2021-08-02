【人行操作】人行７月開展２﹒３２億元ＳＬＦ，１千億元ＭＬＦ

《經濟通通訊社２日專訊》人民銀行公布，７月對金融機構開展常備借貸便利（ＳＬＦ）操
作共２﹒３２億元（人民幣．下同），其中隔夜期０﹒０２億元，７天期２﹒３０億元。期末常
備借貸便利餘額為１﹒３億元。
當月，對金融機構開展中期借貸便利操作（ＭＬＦ）共１０００億元，期限１年，利率為２
﹒９５％。期末中期借貸便利餘額為５１０００億元。（ｗｌ）
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