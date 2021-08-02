【加碼調控】貝殼：首七月房企債券融資同比降１３％，償債壓力高

《經濟通通訊社２日專訊》貝殼研究院發布２０２１年７月房企融資報告。根據貝殼研究院

統計，２０２１年１－７月房企境內外債券融資累計約６４２８億元（人民幣．下同），同比下

降１３％，累計增速達２０１８年後低點，２０２１年１－７月發債規模佔比２０２０年全年約

５３％。到期債務上，７月房企境內外債券融資到期債務規模約１１５８億元，環比增加

２９﹒２％，同比增加１２﹒６％。房企到期債務淨額２１０億，償債壓力仍居高。

票面利率方面，報告稱，境房企內債券融資７月平均票面利率４﹒１６％，較上月下降３４

個基點；境外債券融資７月平均票面利率為７％，較上月下降８３個基點。

報告提到，７月下半程，中資房企美元債出現普跌狀況，其中融創（０１９１８）、雅居樂

（０３３８３）等多支中資美元債跌幅創紀錄。受投資者信心下降影響，部分房地產企業境內外

信用債發行受到一定阻礙，特別是持續低迷的境外債市，未見明顯利好趨勢，仍將維持高不確定

性預期。

７月末，中誠信國際發布了關於將中國房地產行業展望由穩定調整為負面的公告，疊加八部

委聯合發布的《關於持續整治規範房地產市場秩序的通知》等相關內容，報告認為，整體上房企

融資會受到此輪政策及市場預期影響，預計最早將在８月中旬後有較為明顯的變化。（ｗｌ）

