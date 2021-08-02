【聚焦數據】內地７月財新製造業ＰＭＩ跌至５０﹒３，大幅低預期

《經濟通通訊社２日專訊》中國製造業擴張勢頭進一步放緩。今日公布的２０２１年７月財

新中國製造業ＰＭＩ（採購經理指數）下降１百分點至５０﹒３，為２０２０年５月以來最低，

大幅低於市場預期的５１。

該走勢與國家統計局製造業ＰＭＩ一致。統計局公布的７月製造業ＰＭＩ錄得５０﹒４％，

較６月下降０﹒５個百分點，為２０２０年３月以來最低。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，７月製造業擴張勢頭邊際放緩，市場供給繼續擴張，需求

開始承壓，企業在增加雇員和原材料采購方面態度謹慎。通脹壓力部分得到緩解，製造業企業家

對未來依舊保持樂觀，但已低於長期均值。７月財新中國製造業ＰＭＩ相關數據顯示，目前國民

經濟恢復基礎並不穩固，經濟下行壓力依然較大，企業家信心亦需呵護。



＊消費品和中間品類新訂單減少＊



７月製造業生產指數和新訂單指數分別錄得１６個月和１５個月以來新低。分類別數據顯示

，投資品類新訂單增長強勁，但消費品和中間品類新訂單減少。外需總體維持穩定，７月製造業

新出口訂單指數略高於榮枯線，海外不同地區疫情形勢分化，對出口影響此消彼長。

就業市場變化不大，７月製造業就業指數略高於榮枯線，連續第四個月位於擴張區間。部分

企業增加勞動力使用以擴大產能，另一部分企業則相對謹慎。伴隨著就業市場的穩定，積壓工作

數量略有增加。



＊購進價格、出廠價格雙降，但企業定價能力受限＊



製造業購進價格指數和出廠價格指數雙雙下降，顯示通脹壓力在７月略有緩解。不過，購進

價格指數已連續八個月高於榮枯線５個百分點以上，受訪企業表示原材料價格居高不下，尤其是

工業金屬價格高企。相比之下，出廠價格指數僅略高於榮枯線，錄得２０２０年１０月以來新低

，表明市場需求對產品價格較為敏感，限制了企業定價能力。

受局部區域洪澇、疫情以及芯片等產品短缺影響，物流交付時間繼續延長，７月供應商供應

時間指數繼續位於收縮區間。由於原材料價格依然處於高位，製造業企業採購量僅略有增加，原

材料庫存指數在收縮區間下降。企業繼續動用產成品庫存交付訂單，產成品庫存指數繼續處於收

縮區間，但幅度略有收窄。

中國製造業界對未來一年的增長前景普遍感到樂觀，但樂觀度下滑至１５個月低點。企業憂

慮全球疫情未知何時才能受控，擔心供應鏈繼續受阻擾。（ｗｌ）

