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02/08/2021 10:12

【數據解讀】統計局：極端天氣等影響，７月製造業擴張力度減弱

　　《經濟通通訊社２日專訊》國家統計局公布的７月中國製造業ＰＭＩ、非製造業ＰＭＩ和綜
合ＰＭＩ產出指數全數回落。其中，７月製造業ＰＭＩ降至５０﹒４％，低於預期的
５０﹒８％，比上月回落０﹒５個百分點，連續４個月走低。
　　對此，統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，７月份，部分企業集中進入設備檢
修期，加之局部地區高溫洪澇災害等極端天氣影響，製造業擴張力度較上月有所減弱，但大多數
行業ＰＭＩ仍保持在景氣區間。

＊生產指數、新訂單指數均回落，高耗能行業產需減少＊

　　７月，生產指數和新訂單指數分別為５１﹒０％和５０﹒９％，比上月回落０﹒９和０﹒６
個百分點，製造業生產活動和市場需求總體有所放緩。從行業情況看，造紙印刷及文教體美娛用
品、鐵路船舶航空航天設備、計算機通信電子設備及儀器儀表等行業兩個指數均位於５５﹒０％
以上較高景氣區間，企業生產經營較為活躍，行業增長動力較強；石油煤炭及其他燃料加工、化
學原料及化學製品、黑色金屬冶煉及壓延加工等高耗能行業兩個指數均低於臨界點，產需有所減
少。
　　新出口訂單指數和進口指數分別為４７﹒７％和４９﹒４％，比上月下降０﹒４和０﹒３個
百分點。從行業情況看，農副食品加工、食品及酒飲料精製茶、紡織、計算機通信電子設備及儀
器儀表等行業新出口訂單指數和進口指數均位於景氣區間，國外訂貨量和原材料進口量有所增長
；木材加工及家具、黑色金屬冶煉及壓延加工、專用設備等行業兩個指數均位於收縮區間，進出
口景氣度總體偏弱。

＊中、小型企業成本上漲、訂單較少＊

　　當月，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為６２﹒９％和５３﹒８％，高於上月
１﹒７和２﹒４個百分點。從主要原材料購進價格指數看，製造業採購成本普遍上漲，其中石油
煤炭及其他燃料加工、化學原料及化學製品、黑色金屬冶煉及壓延加工等行業均高於
７０﹒０％。從出廠價格指數看，黑色金屬冶煉及壓延加工業為５０﹒３％，微高於臨界點，表
明行業產品出廠價格基本保持平穩，鋼鐵行業「保供穩價」政策效果持續顯現。
　　７月，大型企業ＰＭＩ為５１﹒７％，與上月持平，高於製造業總體１﹒３個百分點。中、
小型企業ＰＭＩ分別為５０﹒０％和４７﹒８％，低於上月０﹒８和１﹒３個百分點。調查中部
分中、小型企業反映，近期原材料成本上漲、訂單減少、回款壓力加大等問題突出，企業生產經
營承壓。（ｗｌ）

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