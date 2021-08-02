【數據解讀】統計局：極端天氣等影響，７月製造業擴張力度減弱

《經濟通通訊社２日專訊》國家統計局公布的７月中國製造業ＰＭＩ、非製造業ＰＭＩ和綜

合ＰＭＩ產出指數全數回落。其中，７月製造業ＰＭＩ降至５０﹒４％，低於預期的

５０﹒８％，比上月回落０﹒５個百分點，連續４個月走低。

對此，統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，７月份，部分企業集中進入設備檢

修期，加之局部地區高溫洪澇災害等極端天氣影響，製造業擴張力度較上月有所減弱，但大多數

行業ＰＭＩ仍保持在景氣區間。



＊生產指數、新訂單指數均回落，高耗能行業產需減少＊



７月，生產指數和新訂單指數分別為５１﹒０％和５０﹒９％，比上月回落０﹒９和０﹒６

個百分點，製造業生產活動和市場需求總體有所放緩。從行業情況看，造紙印刷及文教體美娛用

品、鐵路船舶航空航天設備、計算機通信電子設備及儀器儀表等行業兩個指數均位於５５﹒０％

以上較高景氣區間，企業生產經營較為活躍，行業增長動力較強；石油煤炭及其他燃料加工、化

學原料及化學製品、黑色金屬冶煉及壓延加工等高耗能行業兩個指數均低於臨界點，產需有所減

少。

新出口訂單指數和進口指數分別為４７﹒７％和４９﹒４％，比上月下降０﹒４和０﹒３個

百分點。從行業情況看，農副食品加工、食品及酒飲料精製茶、紡織、計算機通信電子設備及儀

器儀表等行業新出口訂單指數和進口指數均位於景氣區間，國外訂貨量和原材料進口量有所增長

；木材加工及家具、黑色金屬冶煉及壓延加工、專用設備等行業兩個指數均位於收縮區間，進出

口景氣度總體偏弱。



＊中、小型企業成本上漲、訂單較少＊



當月，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為６２﹒９％和５３﹒８％，高於上月

１﹒７和２﹒４個百分點。從主要原材料購進價格指數看，製造業採購成本普遍上漲，其中石油

煤炭及其他燃料加工、化學原料及化學製品、黑色金屬冶煉及壓延加工等行業均高於

７０﹒０％。從出廠價格指數看，黑色金屬冶煉及壓延加工業為５０﹒３％，微高於臨界點，表

明行業產品出廠價格基本保持平穩，鋼鐵行業「保供穩價」政策效果持續顯現。

７月，大型企業ＰＭＩ為５１﹒７％，與上月持平，高於製造業總體１﹒３個百分點。中、

小型企業ＰＭＩ分別為５０﹒０％和４７﹒８％，低於上月０﹒８和１﹒３個百分點。調查中部

分中、小型企業反映，近期原材料成本上漲、訂單減少、回款壓力加大等問題突出，企業生產經

營承壓。（ｗｌ）

